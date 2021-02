Nokia 5.4 a été annoncé cette semaine pour arriver bientôt aux États-Unis et le téléphone était déjà en vente en Colombie. Une nouvelle liste sur Flipkart confirme que le 5.4 arrivera bientôt chez le détaillant en ligne indien. Deux courtes vidéos teaser sont également hébergées sur la page de destination du téléphone.

La première vidéo taquine les capacités de la caméra du 5.4 et son fini attrayant. Le téléphone Nokia comportera quatre caméras composées d’un appareil photo principal de 48MP, d’un ultra-large 5MP, d’une macro 2MP et d’un capteur de profondeur 2MP. Juste en dessous de la bague de la caméra, il y a un scanner d’empreintes digitales. Il y a aussi une caméra selfie 16MP à l’avant. À l’avant se trouve un écran LCD IPS de 6,39 pouces avec une résolution de 720p et une découpe perforée pour la caméra selfie.

La deuxième vidéo taquine la durée de vie de la batterie du téléphone. Il y a une batterie de 4000 mAh ici, combinée au chipset Snapdragon 662 économe en énergie du téléphone. Le téléphone est disponible dans des configurations de 4 Go et 6 Go de RAM avec des options de stockage de 64 Go ou 128 Go, mais on ne sait toujours pas qui sera disponible auprès de Flipkart.

Le Nokia 5.4 a été lancé en décembre au prix de 189 €. En plus de l’Amérique du Nord, de l’Inde et de l’Asie, le téléphone arrivera également sur les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique.

La source