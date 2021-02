Le Nokia 5.4 est apparu sur la boutique en ligne Nokia aux États-Unis. Il sera disponible à partir du 1er mars et commencera à 250 $. En fait, cela peut être le prix, la période, car seule la version 4/128 Go du téléphone est répertoriée (dans Polar Night and Dusk).

Petit récapitulatif des spécifications: un téléphone Android alimenté par un chipset Snapdragon 662 et doté d’un écran LCD 6,39 pouces 720p. La caméra quadruple à l’arrière comprend un module principal de 48MP, une caméra ultra-large de 5MP et deux assistants. La batterie de 4 000 mAh se charge à une puissance standard de 10 W.







Bientôt aux États-Unis: Nokia 5.4 et Nokia 6300 4G

Le Nokia 6300 4G est une réinvention moderne d’un classique. Il exécute KaiOS (avec WhatsApp et Facebook) et peut servir de point d’accès 4G. Ce téléphone commencera à être expédié la semaine prochaine – le 11 (jeudi) – et coûtera 60 $. Vous pouvez choisir entre le charbon, le vert cyan et le blanc.

Le Nokia 5.4 est disponible en Colombie aujourd’hui – vous pouvez le trouver chez Alkosto où il est réduit à 760 000 COP (ce qui équivaut à 213 $). Le PDSF est de 1 100 000 COP. Le 6300 4G sera bientôt disponible, mais il n’y a pas encore de prix.

Nous avons vérifié d’autres magasins régionaux en Amérique du Nord et du Sud, mais aucun d’entre eux ne mentionne l’un ou l’autre de ces téléphones. Bien sûr, les deux téléphones seront également disponibles dans d’autres parties du monde (ils ont déjà été lancés dans quelques pays).