HMD Global, titulaire de la licence de la marque Nokia Mobile, a lancé un nouveau Nokia 5.4, quelques jours après que le téléphone a été repéré sur la liste prise en charge par Google AR Core. Le nouveau smartphone économique succède au Nokia 5.3 lancé en mars de cette année. Les fonctionnalités notables de la nouvelle offre Nokia comprennent quatre caméras arrière, une batterie de 4000 mAh et un SoC Snapdragon 662. Le Nokia 5.4 est disponible dans les options de couleurs Polar Night et Dusk, et il est disponible sur certains marchés à 189 EUR (environ Rs 17000) pour le modèle de stockage de base 4 Go + 64 Go. Les détails de prix de sa variante de stockage 6 Go + 128 Go restent flous. De plus, la société n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité en Inde.

En termes de design, le panneau arrière du Nokia 5.4 ressemble à celui de son prédécesseur, le Nokia 5.3. Cependant, le panneau avant du nouvel appareil comprend une découpe perforée au lieu d’une encoche en forme de goutte d’eau. Il est livré avec un écran HD + de 6,39 pouces offrant un rapport hauteur / largeur de 19: 5: 9 et des cadres minces. Sous le capot, le Nokia 5.4 contient le SoC Octa-core Qualcomm Snapdragon 662 associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. Il prend également en charge les cartes double SIM (Nano) et exécute Android 11 prêt à l’emploi. La société affirme que le téléphone est garanti avec trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et deux ans de mises à niveau logicielles.

Sa configuration de caméra arrière quadruple fournie par Zeiss Optics comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra-large de 5 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Nokia affirme que les utilisateurs peuvent filmer des vidéos à 60pfs. À l’avant, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels à l’intérieur de la découpe perforée dans le coin supérieur gauche. Les autres fonctionnalités du téléphone incluent une prise casque 3,5 mm, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, deux microphones, 4G, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v4.2, NFC, etc. Il est livré avec une batterie de 4000 mAh prenant en charge une charge rapide de 10 W. HMD Global affirme que le Nokia 5.4 peut durer jusqu’à deux jours par charge, avec une utilisation standard.