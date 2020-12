Nokia travaille peut-être à la commercialisation de son Nokia 5.4. Le smartphone aurait été repéré dans une liste FCC américaine qui fait allusion à certaines des spécifications du smartphone et nous donne une idée de la conception du smartphone. Un smartphone Nokia portant le numéro de modèle TA-1340 serait le Nokia 5.4. Nokia devrait bientôt lancer le Nokia 5.4, mais la société n’a rien dit sur le smartphone spéculé.

La liste FCC pour le modèle TA-1340 montre un croquis du smartphone qui fait allusion à la disposition des ports, du module de caméra, du panneau avant et d’autres détails. On dit que le supposé Nokia 5.4 est livré avec un écran plat avec un design perforé. Il y a un port USB de type C et une grille de haut-parleur en bas. De plus, l’esquisse montre les boutons de volume sur le côté droit du smartphone tandis que le côté gauche abrite un plateau SIM et un bouton dédié Google Assistant. Au dos, le croquis montre un module caméra circulaire similaire à celui vu sur le Nokia 5.3. Il abrite quatre caméras et il y a un scanner d’empreintes digitales juste en dessous du module de caméra.

La liste FCC est accompagnée d’un manuel d’utilisation du supposé Nokia 5.4. Le manuel d’utilisation indique le numéro de modèle TA-1333 et TA-1340, ce qui suggère que TA-1333 pourrait être une variante du Nokia 5.4. La liste indique que le smartphone sera livré avec Wi-Fi 2,4 GHz, LTE, Bluetooth et une batterie de 4000 mAh. Le Nokia 5.4 a déjà été signalé comme étant en préparation. Selon les rumeurs, le smartphone arriverait avec un écran perforé de 6,4 pouces et en deux variantes.