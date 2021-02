Nokia s’apprête à lancer prochainement son smartphone Nokia 5.4 en Inde. Une page pour le Nokia 5.4 a été mise en ligne sur le site de commerce électronique Flipkart, faisant allusion à un lancement imminent prochainement. En dehors de cela, Flipkart a publié quelques courts teasers vidéo qui nous donnent une idée de la caméra et du design du smartphone. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de lancement pour le prochain smartphone Nokia, des rapports ont indiqué qu’il devrait faire ses débuts le 10 février.

Parallèlement au Nokia 5.4, la marque HMD Global lancerait également le smartphone Nokia 3.4 dans le pays. Le Nokia 5.4 et le Nokia 3.4 ont déjà été lancés à Eurpoe, le Nokia 5.4 au prix de 189 EUR (environ 16 900 Rs) et le Nokia 3.4 au prix de 159 EUR (environ 13 900 Rs). Un rapport récent de NokiaPowerUser, un site Web qui suit les développements de Nokia, a déclaré que le Nokia 3.4 serait au prix de 11 999 Rs sur le marché indien.

Les teasers vidéo partagés sur YouTube montrent les capacités et la conception de l’appareil photo du Nokia 5.4. La variante Nokia 5.4 Europe est alimentée par le chipset Snapdragon 662 de Qualcomm associé à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne, qui est extensible via un emplacement pour carte microSD. Le smartphone est livré avec Android 10 prêt à l’emploi, mais Nokia a annoncé qu’il serait bientôt mis à jour vers Android 11. Il y a une batterie de 4000 mAh sur le Nokia 5.4 et le smartphone est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple.

La configuration à quatre caméras du Nokia 5.4 comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un vivaneau ultra grand angle de 5 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un macro-tireur de 2 mégapixels. À l’avant, le Nokia 5.4 dispose d’un jeu de tir selfie de 16 mégapixels.