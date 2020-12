Une liste FCC complète du Nokia 5.4 a été publiée, révélant quelques détails sur le combiné ainsi qu’une esquisse approximative de la conception. Et il semble qu’il suivrait le langage de conception du Nokia 3.4 avec le module de caméra circulaire à l’arrière et le lecteur d’empreintes digitales juste en dessous.







Schémas du Nokia 5.4

Fait intéressant, il y a une mention de deux smartphones Nokia – un avec le numéro de modèle TA-1340 et un avec le numéro de modèle TA-1333. Nous pensons qu’il ne s’agit que de variantes du Nokia 5.4, cette dernière étant la version la moins chère car elle ne dispose pas de connectivité Wi-Fi 5 GHz. Les capacités de la batterie sont à peu près les mêmes, cependant – 4000 mAh contre 4080 mAh en faveur de la version TA-1340.









Quelques informations sur les Nokia TA-1340 et TA-1333

Et même si les croquis ne sont pas exactement révélateurs, nous pouvons dire d’eux qu’il y aurait une configuration à trois caméras à l’arrière et une caméra à perforation décentrée à l’avant. Oh, et une clé Google Assistant dédiée. Le reste reste un mystère.

Pourtant, puisque le téléphone a déjà passé la certification FCC, nous pourrions le voir en plein jour tôt ou tard.

