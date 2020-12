Nokia poursuit son incursion dans le segment milieu de gamme avec le Nokia 5.4 – sa dernière entrée abordable alimentée par le Snapdragon 662, quatre caméras et une batterie de 4 000 mAh. Le Nokia 5.4 dispose d’un écran LCD IPS de 6,39 pouces avec une résolution HD + et une découpe perforée pour sa caméra selfie 16MP.

Le dos comporte une découpe circulaire pour la caméra principale 48MP qui se trouve à côté d’un vivaneau ultra-large 5MP et de deux capteurs 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Il y a un scanner d’empreintes digitales capacitif sous les capteurs de la caméra.

Le Snapdragon 662 est associé à 4 Go de RAM en standard et à un stockage de 64/128 Go qui est encore extensible via microSD. Le téléphone est livré avec Android 10 bien qu’une mise à jour vers Android 11 soit déjà en cours.

La batterie de 4000 mAh se recharge via USB-C à des vitesses de 10 W.









Nokia 5.4 en violet et bleu

Le Nokia 5.4 est disponible dans les couleurs violet et bleu et sera vendu 189 € en Europe. Il arrive sur plus de marchés, notamment l’Inde, l’Amérique du Nord et du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique ainsi que l’Asie.