Le Nokia 4.2 introduit en mai 2019 avec Android 9 Pie a repris la mise à jour Android 10 en avril dernier et reçoit maintenant la dernière version d’Android.

# Nokia4dot2, rencontrez Android 11 🤝 C’est vrai, nous sommes très heureux d’annoncer que l’appareil est maintenant prêt à faire partie d’une expérience améliorée. Mettez à niveau aujourd’hui pour obtenir la dernière technologie pure Android avec toutes les fonctionnalités à jour 🙌

Apprendre encore plus: https://t.co/Rrzz7n4Rc9 pic.twitter.com/wzBhhHFhhZ – Nokia Mobile (@NokiaMobile) 9 avril 2021

La mise à jour Android 11 est livrée avec le numéro de version 3.150 et nécessite un téléchargement de 1,5 Go. Il augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le Nokia 4.2 jusqu’en mars 2021 et apporte de nouvelles fonctionnalités au smartphone, telles que des bulles de discussion et des autorisations d’application uniques.

La mise à jour est déployée dans le monde entier, sauf dans les pays et canaux répertoriés ci-dessous:

Arménie

Biélorussie

Bulgarie

Chili (Entel Chile, Movistar Chile, Claro Chile, WOM)

Colombie (Claro Colombia, Movistar Colombia)

République tchèque (O2 CZ)

Israël

Kazakhstan

Mongolie

Pologne (Plus, Orange PL, PLAY)

Roumanie (Orange RO)

Russie

États-Unis (T-Mobile)

Ouzbékistan

Nokia dit que le déploiement à 100% commencera le 12 avril, donc si vous ne recevez pas d’invite de mise à jour sur votre smartphone d’ici lundi, essayez de vérifier la mise à jour manuellement en vous rendant dans le menu Paramètres de votre téléphone.

Source 1, Source 2