HMD a annoncé les Nokia 2.4 et Nokia 3.4 en septembre. Le Nokia 2.4 a fait ses débuts en Inde la semaine dernière, et un nouveau rapport de Nokiapoweruser affirme que le 3.4 arrivera dans le pays à la mi-décembre.

La publication affirme en outre que la variante de base du Nokia 3.4 avec 3 Go de RAM coûtera environ 12 000 INR (160 $ ​​/ 135 €) et sortira d’ici la fin du mois de décembre.

Le Nokia 3.4 est alimenté par le SoC Snapdragon 460, fonctionne sous Android 10 et dispose de trois configurations de mémoire: 3 Go / 32 Go, 3 Go / 64 Go et 4 Go / 64 Go. Il contient un écran LCD HD + de 6,39 pouces doté d’un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 8MP.

À l’arrière, vous obtenez un lecteur d’empreintes digitales tenant compte de la configuration de la triple caméra, qui est une combinaison d’unités de capteur de profondeur 13MP principal, 5MP ultra large et 2MP.

Le Nokia 3.4 est livré avec une batterie de 4000 mAh qui se recharge jusqu’à 10 W via un port USB-C.

