Le titulaire de la licence de la marque Nokia Mobile, HMD Global, a récemment lancé le Nokia 2.4 en Inde, mais son site Web a également répertorié le Nokia 3.4, mais sans aucun détail sur la disponibilité. Il semble que la société pourrait lancer le smartphone en Inde d’ici la mi-décembre. Selon Nokia Power User, le téléphone se situerait quelque part entre Nokia 2.4 et Nokia 5.3 en termes de coût. Le téléphone Nokia 3.4 pourrait coûter 11 999 roupies pour la variante de base de 3 Go, a ajouté le rapport.

Le Nokia 3.4 a été initialement déployé sur les marchés européens en septembre. Le téléphone est disponible au Royaume-Uni à 130 GBP (environ 12 800 Rs) pour l’option de stockage 3 Go + 32 Go. Actuellement, le Nokia 2.4 est vendu au détail à Rs 10 399 en Inde, tandis que le Nokia 5.3 est livré avec une étiquette de prix de Rs 12 999. Le Nokia 3.4 est répertorié sur le site Web de Nokia India dans les options de couleur Fjord, Dusk, Charcoal.

En termes de spécifications, le Nokia 3.4 arbore un écran HD + de 6,39 pouces au format 19,5: 9. Il est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 460 associé à 3 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Le téléphone prend également en charge les cartes double SIM (nano) et exécute Android 10 prêt à l’emploi qui est garanti pour recevoir des mises à jour Android de deux ans. Sa configuration de triple caméra arrière comprend une caméra principale de 13 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra ultra-large de 5 mégapixels. Pour les selfies, il y a un appareil photo de 8 mégapixels logé à l’intérieur d’une découpe perforée dans le coin supérieur gauche. L’application appareil photo du Nokia 3.4 prend en charge des modes tels que l’imagerie AI, le mode portrait, le mode nuit, etc.

Les autres fonctionnalités du téléphone incluent la 4G LTE, le Wi-Fi 802.11 b / g / n, le Bluetooth, le NFC, la radio FM, etc. Il contient en outre une batterie de 4000 mAh qui se charge via un port USB Type-C. Le Nokia 3.4 comprend également la prise casque 3,5 mm.