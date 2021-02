Après avoir publié quelques teasers, Nokia a annoncé aujourd’hui les Nokia 3.4 et Nokia 5.4 en Inde. Le Nokia 3.4 est proposé dans une configuration unique de 4 Go / 64 Go au prix de 11 999 INR (165 $ / 135 €) et sera mis en vente via Flipkart et Amazon.in à partir du 20 février avec trois options de couleur – Fjord, Charcoal et Dusk. Il est déjà en précommande sur le site officiel indien de Nokia.

Le Nokia 5.4, en revanche, sera disponible à l’achat à partir du 17 février via Flipkart et le site Web de Nokia India dans les couleurs Polar Night et Dusk avec deux options de mémoire – 4 Go / 64 Go et 6 Go / 64 Go au prix de 13 999 INR (190 $ / € 160) et 15 499 INR (210 USD / 175 €), respectivement.

Le Nokia 3.4 est alimenté par le SoC Snapdragon 460, arbore un écran LCD 6,39 « HD + et contient une batterie de 4000 mAh. Pour la photographie, il est livré avec un total de quatre caméras – un jeu de tir selfie 8MP à l’avant avec l’appareil photo principal 13MP allumé le dos rejoint par un capteur ultra-large 5MP et un capteur de profondeur 2MP.









Nokia 3.4

Le Nokia 5.4 a un SoC Snapdragon 662 à la barre et est construit autour d’un écran LCD 6.39 HD + avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP. À l’arrière, il dispose d’une caméra principale de 48 MP accompagnée de modules ultra-larges de 5 MP, de profondeur de 2 MP et de modules macro de 2 MP. Une cellule de 4000 mAh qui alimente l’ensemble du paquet se recharge via un port USB-C.







Nokia 5.4

Vous pouvez suivre cette voie pour consulter les spécifications détaillées de Nokia 3.4 et Nokia 5.4.

En plus des Nokia 3.4 et 5.4, Nokia a lancé les écouteurs Power Earbuds Lite TWS en Inde. Ceux-ci sont au prix de 3 599 INR (50 $ / 40 €) et peuvent être achetés sur le site de Nokia India dans les couleurs Charcoal et Snow.







Écouteurs Nokia Power Lite

Les écouteurs Nokia Power Lite sont résistants à l’eau IPX7 et ont des haut-parleurs de 6 mm dans chaque bourgeon avec une batterie de 50 mAh qui prétend offrir jusqu’à 5 heures de lecture de musique sur une seule charge.

L’étui de chargement comprend une cellule de 600 mAh, qui, selon Nokia, peut fournir jusqu’à 30 heures de lecture supplémentaire.

Les écouteurs Power Earbuds Lite sont dotés de commandes tactiles, prennent en charge la connectivité Bluetooth 5.0 et sont livrés avec trois paires d’embouts interchangeables.

Source 1, 2, 3