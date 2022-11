Nokia 2780 Flip est un nouveau téléphone à clapet avec radio FM

HMD Global a présenté son dernier téléphone à clapet, et contrairement à d’autres entreprises, il n’a pas d’écran flexible ni de fonctionnalités intelligentes sophistiquées. C’est vrai, c’est un téléphone polyvalent appelé Nokia 2780 Flip et est livré avec un bon vieux design à clapet, un clavier T9 et aucun écran tactile.

Le téléphone dispose d’un écran TFT de 2,7 pouces à l’intérieur et d’un second avec une diagonale de 1,77 pouces à l’extérieur. Le couvercle peut également accueillir un appareil photo 5 MP avec mise au point fixe et un flash LED.

Le 2780 Flip est alimenté par le chipset Qualcomm 215 doté d’un processeur quadricœur à 1,3 GHz et d’un modem X5 LTE avec des vitesses DL maximales de 150 Mbps.

En parlant de LTE, cet appareil prend en charge les appels 4G et RTT – SMS en temps réel qui permet d’envoyer des messages pendant l’appel ; il y a aussi VoLTE, le cas échéant.

Nokia a répertorié le téléphone avec 512 Mo de stockage interne et 4 Go de RAM, et nous pensons que cela pourrait être une confusion car un téléphone polyvalent n’a pas besoin d’autant de mémoire. Il fonctionne sur KaiOS 3.1 et apporte des fonctionnalités telles que la radio FM et la prise en charge MP3, et peut se connecter aux réseaux Wi-Fi 802.11 b/g/n. La batterie est de 1 450 mAh et est amovible.









Nokia 2780 Flip

Le Nokia 2780 Flip ressemble beaucoup au Nokia 2760 Flip, et c’est parce que – le changement majeur ici est la prise en charge de la radio FM, ainsi que deux couleurs différentes – Rouge et Bleu. Le prix est fixé à 90 $ et les ventes débuteront le 15 novembre aux États-Unis.

La source