Nokia 2.4 pratique – GSMArena.com Actualités

Nokia 2.4 est l’un des derniers smartphones Android de la société. Comme pour la plupart des versions de HMD Global, celui-ci est un smartphone économique se situant juste un cran au-dessus de certains des modèles les plus abordables de la gamme de l’entreprise. Le Nokia 2.4 sera en concurrence avec le Redmi 9 Prime et le Realme C15, dont le prix est similaire.

Le Nokia 2.4 dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces 1600×720. Il est alimenté par le MediaTek Helio P22, avec 3 Go de mémoire et 16 ou 32 Go de stockage extensible. Il y a une caméra 13MP à l’arrière avec un capteur de profondeur et une caméra 5MP à l’avant. Le téléphone est alimenté par une grande batterie de 4500 mAh.

Conception

Le Nokia 2.4 est un téléphone plutôt gros, grâce à l’écran de 6,5 pouces, flanqué de généreuses lunettes de tous les côtés, le menton en bas étant particulièrement épais.

Les côtés et le dos sont constitués d’une seule coque en polycarbonate. Les côtés plats ont les boutons d’alimentation et de volume à droite et une touche Google Assistant dédiée à gauche, qui peut être désactivée mais pas affectée à une autre fonction. En haut se trouvent une prise casque et en bas se trouvent le haut-parleur unique et un port microUSB pour le chargement et les données.











Droite • Gauche • Haut • Bas

L’arrière du téléphone est recouvert de fines crêtes diagonales, qui sont probablement conçues pour améliorer l’adhérence, mais ne retiennent que la graisse de vos doigts. En fait, tout le dos et en particulier les côtés du téléphone sont très glissants, vous devez donc faire attention lors de la manipulation du téléphone. Le dos a également un dégradé qui devient plus clair lorsque vous vous déplacez vers le haut, mais il semblait que la moitié inférieure du téléphone s’était assombrie à cause de l’utilisation.

Le panneau arrière abrite le système à double caméra près du sommet avec une très légère bosse de caméra et un capteur d’empreintes digitales en dessous. Le capteur d’empreintes digitales est bien positionné pour la taille du téléphone et votre index tombe toujours exactement là où il se trouve. Cependant, pour une raison quelconque, notre unité d’examen nous empêchait souvent d’utiliser le capteur d’empreintes digitales et nous demanderait à la place d’entrer le code d’accès. La plupart des téléphones le font normalement une fois par semaine environ, mais notre unité d’examen le fait tous les jours.

Bien qu’il soit principalement en plastique, le Nokia 2.4 est suffisamment durable avec un châssis robuste. Il n’y avait pas de flexion ou de craquement lors de la manipulation ou du pliage légèrement du téléphone. Le téléphone n’est pas résistant à la poussière et à l’eau, alors essayez de ne pas être trop aventureux avec.

Afficher

Le Nokia 2.4 dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces, d’une résolution de 1600×720. L’écran a une encoche en haut pour la caméra frontale.

La grande taille de l’écran permet d’afficher facilement un grand nombre de contenus sur l’écran à la fois, ou vous pouvez agrandir la taille de l’interface utilisateur si vous avez une vue plus faible. La précision des couleurs est acceptable si vous modifiez le contrôle de la balance des blancs dans les paramètres et le réchauffez par rapport à son réglage froid par défaut. Malheureusement, la bonne nouvelle s’arrête là.

L’un des principaux problèmes de l’affichage est la luminosité. Bien qu’il soit adéquat à l’intérieur, l’écran est facilement lavé à l’extérieur, ce qui rend difficile la lecture des messages, de l’identification de l’appelant ou même de votre sujet lorsque vous prenez des photos.

L’autre problème serait plus évident, à savoir la résolution. L’écran est trop grand pour n’avoir qu’un panneau 720p. Ce n’est pas si grave si vous envoyez simplement des SMS, naviguez sur le Web ou même regardez des photos. Mais l’affichage a l’air horrible lorsque vous regardez tout type de contenu vidéo, en particulier YouTube, qui atteint un maximum de 720p comme vous vous en doutez. La combinaison d’une faible densité de pixels et d’un contenu trop compressé serait extrêmement désagréable pour tous, sauf pour le spectateur le moins averti.

Le dernier problème avec l’affichage est l’écran tactile, qui n’est pas très sensible. Vous devez le taper avec une certaine force à chaque fois et les taps plus légers seront souvent ignorés.

Logiciel et performances

Le Nokia 2.4 fonctionne sur Android 10 avec notre unité d’examen sur le correctif de sécurité du 5 septembre 2020. Comme la plupart des téléphones Nokia de HMD, le Nokia 2.4 fait partie du programme Android One, ce qui signifie qu’il a une version relativement propre d’Android avec le seul bloatware pré-installé étant celui de Google, qui à ce stade est si nombreux qu’il semble presque aussi mauvais que les bloatwares tiers. Heureusement, la plupart d’entre eux peuvent être désinstallés.













Interface utilisateur d’Android One

Faire partie d’Android One, c’est également garantir trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles (sans aucune garantie de les obtenir chaque mois) et deux ans de mises à jour logicielles. Nokia a été un peu meilleur en matière de mises à jour logicielles par rapport à la plupart des autres OEM Android, mais si vous attendez des mises à jour logicielles instantanées de type Pixel lors de leur sortie, vous pourriez être déçu.

L’expérience logicielle autrement est principalement le barebones Android 10 que nous avons vu à plusieurs reprises dans le passé. Il est familier et convivial, mais il manque certaines des subtilités qu’Android 11 a apportées, telles que l’enregistrement d’écran, ainsi que plusieurs autres fonctionnalités spécifiques aux OEM sur d’autres appareils.

Être barebones fait de l’exercice à l’avantage de ce téléphone. Avec seulement l’Helio P22 à bord, la performance n’allait jamais être exaltante, et ce n’est pas le cas. Les utilisations de base telles que les appels, la messagerie, la navigation sur le Web, les e-mails, les vidéos et les médias sociaux peuvent être gérées tant que vous êtes un peu patient et que le bégaiement ou le retard occasionnels ne vous dérange pas. Mais ce n’est pas un téléphone pour jouer à moins que ce ne soit que des jeux 2D.

Caméra

Le Nokia 2.4 a un appareil photo 13MP f2.2 à l’arrière avec un capteur de profondeur. Le système de mise au point automatique utilise la méthode de détection de contraste la plus lente et non le nouveau système de détection de phase, il peut donc parfois être un peu lent, en particulier dans des conditions de faible éclairage.















Échantillons de caméra

La qualité d’image de la caméra arrière est un peu décevante, même pour un téléphone dans sa catégorie de prix. Le niveau de détail est passable avec une plage dynamique décente et le bruit est généralement bien maîtrisé. Le problème est généralement que les couleurs sont souvent assez sous-saturées. Ce ne serait pas un problème majeur si vous souhaitez modifier vos photos de toute façon avant de les partager, mais sans aucune modification, elles peuvent sembler assez fades et sans vie.

Batterie et chargement

Nous n’avons pas eu le temps de tester la durée de vie de la batterie, mais nous avons eu environ deux jours d’utilisation du téléphone. Malheureusement, le Nokia 2.4 n’a pas de charge rapide et repose toujours sur le port microUSB obsolète pour la charge.

Conclusion

Le Nokia 2.4 pourrait être le smartphone idéal pour quelqu’un qui veut juste un grand écran, un logiciel simple et une batterie longue durée. Pour les utilisateurs plus âgés, cela peut être la combinaison idéale, avec un nom de marque qu’ils connaissent bien.

Les jeunes utilisateurs, cependant, souhaiteraient plus de fonctionnalités et de performances, ainsi que plus de capacités de jeu que ce que le Nokia 2.4 a à offrir. Le 2.4 semble parfois vraiment dépouillé et le manque de fonctionnalités telles que la charge rapide ou l’USB-C lui donne l’impression d’être démodé. À cet égard, le téléphone est surclassé par ses rivaux chinois moins chers qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités à un prix encore plus bas.

En tant que tel, le Nokia 2.4 n’est pas d’un bon rapport qualité-prix et nous pensons qu’il devrait être moins cher.