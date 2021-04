Le Nokia 2.2 est le dernier appareil à obtenir l’Android 11, le téléphone d’entrée de gamme 2019 entre maintenant dans sa première vague de mises à jour.

Cette vague comprend les 24 pays suivants: Cambodge, République tchèque (T-Mobile Czech Republic), Danemark, Estonie, Finlande, Grèce (Cosmote), Hongrie (Magyar Telekom), Islande, Indonésie, Laos, Lettonie, Lituanie, Macédoine (Monet , T-Mobile), Malaisie, Monténégro (Crnogorski Telekom), Myanmar, Norvège, Philippines, Pologne (T-Mobile Polska / Heyah), Roumanie (Telekom Romania), Slovaquie (Slovakia Telekom), Suède, Thaïlande et Vietnam. D’autres pays suivront dans une deuxième et une troisième vague plus tard, donc si votre marché n’est pas répertorié, restez à l’écoute.

Le micrologiciel pèse 1,2 Go et apporte le correctif de sécurité de mars.

Nokia a été occupé à intégrer Android 11 à sa gamme ces derniers temps. Le Nokia 3.2 a été mis à jour en mars, suivi des Nokia 8.1 et Nokia 2.3, et enfin du Nokia 4.2 en avril.

