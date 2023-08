Nokia 150 (2023) avec indice de protection IP52 et Nokia 130 Music avec un grand haut-parleur annoncé

HMD Global rafraîchit le portefeuille de téléphones polyvalents Nokia avec deux nouveaux modèles – l’élégant 150 et le 130 qui aime la musique.

À partir du Nokia 150 (2023), ce téléphone allie apparence et durabilité. Son corps est en polycarbonate coloré, il n’y a donc pas de peinture à écailler ou à rayer. De plus, le téléphone est classé IP52 (protégé contre la poussière et les gouttes d’eau).

Le panneau arrière texturé et les touches de fonction métalliques (mais pas métalliques) à l’avant rehaussent l’apparence du téléphone. Cela mis à part, le 150 a la fonctionnalité que nous attendons de ces téléphones et pas trop différente du 150 d’il y a trois ans.

Il y a un écran 2,4″ 240 x 320 pixels à l’avant et le téléphone fonctionne avec Nokia OS S30+. Vous pouvez ajouter une carte microSD (jusqu’à 32 Go) pour stocker les photos prises avec l’appareil photo 0,3 MP ainsi que les MP3. Il y a également un récepteur radio FM à bord, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm.













Nokia 150 (2023)

Le téléphone est alimenté par une batterie amovible de 1 450 mAh qui se charge via microUSB (USB 1.1), un chargeur est fourni dans la boîte. La batterie est bonne pour 20 heures de conversation ou 30 heures de lecture de musique.

Le Nokia 130 Music devrait s’expliquer de lui-même lorsque vous voyez le dos. Il échange la caméra contre un haut-parleur plus grand. Comme le 150, celui-ci peut lire les MP3 depuis une carte microSD (jusqu’à 32 Go) ou depuis la radio FM. Ce téléphone dispose d’une prise casque 3,5 mm et un casque est inclus dans l’emballage de vente au détail.

Vous obtenez le même écran de 2,4 pouces, le même système d’exploitation de téléphone et la même batterie de 1 450 mAh – et oui, le même chargeur microUSB aussi. Nous savons que ce sont des téléphones basiques, mais il est grand temps qu’ils passent à l’USB-C.













Nokia 130 Musique

Les deux téléphones seront bientôt disponibles en Inde, à la fois en ligne et dans les magasins physiques. Le Nokia 130 Music est disponible en bleu foncé et violet pour 1 850 ₹, vous pouvez également avoir une version Light Gold pour 1 950 ₹.











Nokia 130 Music en bleu foncé, violet et or clair

Le Nokia 150 (2023) en tant que modèle haut de gamme des deux coûte plus cher – 2 700 ₹. Le prix est le même pour les trois couleurs disponibles : Anthracite, Cyan et Rouge.











Nokia 150 (2023) en anthracite, cyan et rouge

Notez qu’il s’agit de téléphones double SIM 2G uniquement fonctionnant sur les bandes 900 et 1800.

