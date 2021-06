Nokia 110 4G et 105 4G dévoilés avec connectivité LTE

HMD Global expédie des millions de téléphones multifonctions chaque trimestre – 11 millions au premier trimestre, selon Contrepoint – ils représentent donc une grande partie de son activité et l’entreprise maintient sa gamme à jour. Les derniers ajouts arrivent sans fanfare, mais constituent néanmoins une mise à niveau importante.

Les Nokia 110 4G et 105 4G sont des téléphones à fonctions simples qui (comme leur nom l’indique) prennent en charge la connectivité LTE. Cela permet des appels vocaux HD de haute qualité sur VoLTE, un grand pas en avant par rapport à la qualité audio 2G.

Et, peut-être plus important encore, il continuera à fonctionner pendant des années, ce qui ne peut pas être dit pour les modèles 2019, qui sont uniquement 2G – les réseaux 2G (même certains 3G) sont déjà fermés dans certaines régions. Les nouveaux modèles de téléphones ont des versions simple et double SIM et prennent en charge plusieurs bandes 4G (différentes pour différentes régions).

Les deux téléphones sont minuscules, mais suffisamment capables de gérer les appels et la lecture de musique. Il y a deux raisons de choisir le Nokia 110 4G par rapport à son frère. Le premier est un appareil photo, bien que la fiche technique officielle ne répertorie pas la résolution, nous ne pouvons donc que supposer que ce n’est pas beaucoup. La seconde est une prise casque standard de 3,5 mm.









Nokia 110 4G en noir, jaune et aqua

Les deux téléphones ont des écrans de 1,8″ avec une résolution de 120 x 160 px. Ils utilisent de grandes icônes faciles à voir et même une « aide à la lecture », qui lit les menus à voix haute. HMD a clairement pris soin de les rendre utilisables par les parents âgés.

Pour le divertissement, les téléphones prennent en charge la lecture MP3 et disposent d’un emplacement microSD pouvant contenir des cartes jusqu’à 32 Go. Une radio FM est également à bord, qui peut fonctionner sans casque branché. Un outil supplémentaire est une lampe de poche LED intégrée dans la partie supérieure du téléphone (c’est-à-dire pas un flash d’appareil photo).







Radio FM • Lampe de poche LED

Les combinés ont des batteries de 1020 mAh, ce qui est suffisant pour des jours de veille et jusqu’à 5 heures d’appels vocaux (un peu plus en 3G, jusqu’à 16 heures en 2G). La charge se fait avec le chargeur inclus à l’aide d’un câble microUSB.









Nokia 105 4G en noir, bleu et rouge

Malheureusement, l’annonce discrète des Nokia 110 4G et Nokia 105 4G signifie que nous n’avons pas encore de prix ni de dates de sortie. Cependant, le Nokia 110 (2019) était à 20 $, le 105 à 15 $, c’est donc la fourchette de prix probable pour les modèles 4G.

Source 1 | Source 2 | Passant par