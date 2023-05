Nokia 105 (2023) et Nokia 106 4G font leurs débuts en Inde

Nokia a lancé aujourd’hui une paire de nouveaux téléphones polyvalents en Inde avec le Nokia 105 (2023) et le Nokia 106 4G. Les deux téléphones prennent en charge le système indien Unified Payment Interface (UPI) pour les paiements instantanés avec 123PAY sans accès à Internet.











Nokia 105 (2023)

Les deux téléphones partagent un design similaire. Le Nokia 105 (2023) est largement similaire au Nokia 105 4G de 2021 mais sans connectivité LTE. Il apporte un écran LCD TFT de 1,8 pouces avec une résolution de 120 x 160 px et une construction en polycarbonate avec une résistance à l’eau IP52. Nokia 106 4G apporte un écran LCD IPS de 1,8 pouces.

Il n’y a pas de caméras sur les deux appareils, bien que vous ayez une torche. Le Nokia 106 4G peut lire les fichiers MP3 mais vous devrez fournir votre propre carte microSD. Le côté logiciel est couvert par le système d’exploitation Series 30+. Les deux appareils prennent en charge la radio FM sans fil qui ne nécessite pas de brancher un casque.









Nokia 106 4G

Il y a une batterie de 1 000 mAh sur le Nokia 105 évalué à 12 heures de temps de conversation et 22 jours en veille qui se recharge via micro USB. Le Nokia 106 4G apporte une cellule plus grande de 1 450 mAh.

Le Nokia 105 (2023) est disponible dans les couleurs Charcoal, Cyan et Red Terracotta. Le prix est fixé à 1 299 INR (16 $). Le Nokia 106 4G est disponible dans les couleurs anthracite et bleu et est au prix de 2 199 INR (27 $). Les ventes ouvertes commencent aujourd’hui.