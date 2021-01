Nokia devrait lancer trois smartphones au premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2021. Les trois smartphones que le fabricant finlandais de smartphones dévoilerait sont le Nokia 1.4, le Nokia 6.3 et le Nokia 7.3. Ces trois smartphones ont fait surface dans le passé dans des rumeurs et des rapports, le Nokia 1.4 étant un nouvel entrant dans la rumeur. Le Nokia 6.3 et le Nokia 7.4 devaient auparavant sortir au troisième trimestre 2020 et la rumeur dit également que les smartphones pourraient être appelés Nokia 6.4 et Nokia 7.4 lors de leur lancement.

Selon un rapport dans NokiaPowerUser, un site Web qui garde une trace des développements de Nokia, le Nokia 1.4 pourrait être lancé en février de cette année. Le Nokia 6.3 et le Nokia 7.3, en revanche, pourraient être lancés au cours du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2021. Récemment, un rapport dans MySmartPrice avait indiqué que le Nokia 1.4 pourrait être équipé d’un écran LCD HD + de 6,51 pouces. écran, et peut être alimenté par un processeur quad-core (non spécifié), qui sera couplé avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, avec une configuration de caméra arrière double. Le Nokia 1.4 a été signalé comme une offre de budget et peut être vendu au-dessous de 100 EUR (environ Rs 9 000).

Il a déjà été rapporté que le Nokia 6.3 comportait un SoC Qualcomm Snapdragon 730 et un appareil photo de 24 mégapixels. Le Nokia 7.3, en revanche, serait livré avec un écran Full HD + de 6,5 pouces avec un SoC Qualcomm Snapdragon 690. Le Nokia 7.3 pourrait être livré avec un appareil photo principal de 48 mégapixels et un vivaneau avant de 24 mégapixels, selon les rapports précédents.

Alors que les trois téléphones Nokia ont fait l’objet de rumeurs à plusieurs reprises dans le passé, il n’y a aucune information officielle de Nokia ou de son parent HMD Global.