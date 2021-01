HMD Global envisage de lancer un nouveau smartphone ultra-abordable, et il semble qu’un successeur du Nokia 1.3 soit en route. Il s’appellera Nokia 1.4 et aura des spécifications de base et un prix bas-bas de moins de 100 €.

Le nouveau téléphone aura un processeur quad-core à des taux de 1,3 GHz. Cela ressemble à la même plate-forme Qualcomm QM215 pour les téléphones abordables, mais Nokia aurait peut-être décidé d’opter pour quelque chose de différent. En dehors de cela, il y a des mises à jour à peu près partout ailleurs – on dit que l’appareil photo à l’arrière est une double configuration, la batterie a augmenté massivement à 4000 mAh et l’écran est devenu plus grand – le Nokia 1.4 aura un écran LCD de 6,51 pouces .

Le nouveau téléphone prendra en charge les variantes à double SIM, mais une seule des cartes fonctionnera avec les réseaux 4G, l’autre emplacement est pour 2G – s’il n’y a plus de tels réseaux, les utilisateurs doivent utiliser l’emplacement hybride pour mettre une carte MicroSD, car le la mémoire de 16 Go ne sonne pas assez. Fait intéressant, il aura un scanner d’empreintes digitales. Reste à savoir s’il sera à l’arrière ou sur le côté, doublant ainsi un scanner d’empreintes digitales.

Le Nokia 1.3 a été introduit en mars 2020, nous nous attendons donc à ce que le nouveau Nokia 1.4 respecte la chronologie et arrive au premier trimestre de l’année.

