Nokia 1.3 reçoit maintenant sa mise à jour Android 11

Le téléphone le plus simple de Nokia, le 1.3, n’a pas été oublié en termes de mise à jour, bien que la promesse oubliée depuis longtemps que les téléphones Android One reçoivent les nouvelles versions majeures du système d’exploitation en temps opportun soit toujours hilarante avec le recul.

C’est parce que cet appareil Android One n’est mis à jour que maintenant vers Android 11, une version qui a presque un an. La mise à jour se déroule par étapes, et la première étape comprend toutes les unités vendues en Australie.

La prochaine vague comprend tous les autres pays et territoires où le Nokia 1.3 était disponible, mais HMD Global ne dit pas quand s’attendre à ce que la prochaine vague frappe. Espérons que ce ne sera pas plus loin que quelques jours ou semaines.

En Australie, ça va être rapide, d’ici demain – le 24 juillet – le déploiement devrait être terminé à 100%.

