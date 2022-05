Noix de coco, un bébé et Gary Gilmore

Comme Emma Woodhouse, Rosamund Stacey est jeune, belle, intelligente et riche, avec une maison confortable et très peu pour la “détresser ou la vexer”… jusqu’à ce que (c’est là que nous partons de Jane Austen) elle tombe enceinte après une seule expérience coïtale. Le père de l’enfant est un gars qui s’appelle George, bien que son nom puisse tout aussi bien être “??” pour tout ce que Rosamund sait de lui.

Rosamund, qui vit dans le Londres des années 1960, ne décide jamais affirmativement d’avoir le bébé, mais elle ne décide pas ne pas avoir le bébé non plus – et, compte tenu du cours de la nature, un bébé s’ensuit. Le génie du personnage que Drabble a créé est qu’elle est une femme déséquilibrée : matériellement avantagée mais socio-spirituellement dépourvue. La famille de Rosamund est absente; elle n’a pas de réserves de but ou d’amour dans lesquelles puiser. Et pas de vrais amis, même. Une façon aride de le dire serait de dire que Rosamund est l’incarnation des valeurs laïques urbaines occidentales, et la question que pose Drabble est : qu’est-ce que cela lui apporte et où cela la mène-t-elle ?

Dans chaque exemplaire du livre que j’ai possédé, j’ai souligné la première phrase : « Ma carrière a toujours été marquée par un étrange mélange de confiance et de lâcheté : presque, pourrait-on dire, faite par elle.

