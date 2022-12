Noir et espagnol : une équipe nationale commence à refléter toute sa nation

Bermúdez n’est pas convaincu que cela fera une différence immédiate dans la marginalisation de la communauté noire du pays. “Il n’y a pas de discussion sur la race en Espagne”, a-t-il déclaré. “C’est encore un tabou, ou c’est réduit à ‘Ce n’est pas important, nous sommes tous égaux'”.

Comme d’autres ligues de football en Europe, la ligue professionnelle espagnole a connu des incidents d’abus raciaux. L’an dernier, après que son frère, Iñaki, ait publiquement dénoncé les insultes racistes qui lui étaient lancées sur le terrain par des opposants, Nico Williams a parlé de la réalité de la discrimination mais de l’acceptation générale qu’il a ressentie en tant que fils d’immigrés ghanéens.

“Personne ne naît raciste”, a déclaré Nico Williams au journal espagnol Marca. “Avec l’éducation à la maison et l’éducation à l’école, je pense que petit à petit le racisme va disparaître.”

De même, une présence noire visible et indéniable au sein de l’équipe nationale de football n’est pas une panacée. Gerehou, pour sa part, craint que cela ne fonctionne comme une version de ce qui est devenu connu sous le nom d’effet Obama, fermant une conversation plutôt que d’en déclencher une, l’illusion du changement inhibant une transformation réelle.

“Il y a un risque que les gens puissent dire, OK, il y a des joueurs noirs dans l’équipe, il n’y a pas de problème”, a-t-il déclaré. « C’est la même logique que s’il y a un président noir, alors le racisme ne doit plus exister. La représentation a des limites. Des choses comme la musique et le sport ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité. Il pourrait y avoir des joueurs noirs dans l’équipe d’Espagne, mais cela ne signifie pas que demain il y aura des directeurs de banques noirs ou des législateurs noirs ou des dirigeants de médias noirs.

Il voit cependant la présence de joueurs noirs, incontestablement espagnols, comme un pas en avant. “Il est important que l’équipe nationale reflète la réalité de la société”, a-t-il déclaré. “Nous sommes blancs et noirs et nord-africains et asiatiques, mais nous sommes tous espagnols.” Pour Bermúdez, c’est un signe que le pays commence enfin à “accepter et reconnaître sa diversité historique et actuelle”.

La conclusion de Mbomío est légèrement plus simple. Elle se souvient de ces tournois lorsqu’elle était enfant, lorsqu’elle a choisi de ne pas soutenir l’équipe qui portait son drapeau mais son reflet, et combien cela aurait signifié pour elle de ne pas avoir eu à faire ce choix. Fati, Balde, Williams et Sánchez – des joueurs à la fois noirs et espagnols – signifient que le contraste n’est pas aussi frappant. “C’est une démonstration”, a-t-elle dit, “que nous existons”.