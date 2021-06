Noida Scientist remporte le prix DRDO pour la technologie de reconnaissance faciale basée sur l’IA dans l’obscurité

Une scientifique d’une université privée de Noida a remporté le premier prix d’un concours organisé par la Defense Research and Development Organization (DRDO) pour son concept qui pourrait aider à détecter l’identité d’une personne sur la base de paramètres physiologiques même si le visage est couvert ou en un espace sombre, a déclaré mardi son université. Le Dr Shivani Verma de l’Amity Institute of Space Science and Technology (AISST) a soumis un concept innovant « détection d’une personne basée sur l’IA en fonction de paramètres physiologiques » qui a remporté le prix du concours d’innovation « Dare To Dream 2.0 » du DRDO. Le Dr Verma est l’un des cinq premiers lauréats de la catégorie individuelle du concours, selon les résultats récemment annoncés disponibles sur le site Web du DRDO, qui est chargé de la recherche et du développement des forces de défense du pays. Son concept se développe sur un système de reconnaissance par inférence intelligent basé sur les paramètres physiologiques d’une personne avec une haute précision de reconnaissance intégrée, ce qui lui donne un avantage dans des conditions où les technologies biométriques et de reconnaissance faciale sont jugées inadéquates.

« Il s’agit d’une solution innovante prenant en compte la fusion de paramètres tels que les données squelettiques, la démarche, la reconnaissance des visages occlus et les paramètres de mouvement où même si la personne se déplace dans l’espace sombre, son identité peut être identifiée », a déclaré l’Université Amity.

« N’importe quel type de déguisement, qu’il s’agisse de boiter délibérément, de se couvrir le visage ou de manipuler les empreintes digitales n’aidera pas les éléments antisociaux à s’échapper. Ce serait une approche d’inférence très précise pour identifier une personne par les agences de renseignement, les organisations de défense, la police, etc. », a-t-il ajouté.

Le Dr Verma, sous la direction du Dr MS Prasad, directeur (AISST), a déclaré que le programme du Fonds de développement technologique (TDF) exécuté par le DRDO a demandé les détails de la proposition de projet dans les quatre semaines pour examen en vue d’un soutien ultérieur au développement de l’idée dans subventions technologiques.

