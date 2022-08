Nohomin Creek Fire voit une croissance lente des pentes rocheuses, des combustibles rares

Vue vers le nord-ouest du feu de forêt du ruisseau Nohomin, en amont du fleuve Fraser au ruisseau Seven Mile. (Photo du Service des incendies de la Colombie-Britannique)

Le feu de forêt de Nohomin Creek continue de brûler au nord-ouest de Lytton.

Il n’y a pas eu de croissance significative pendant le long week-end, malgré des conditions chaudes et sèches.

Le feu, estimé à 2 910 hectares, brûle sur des falaises abruptes et un terrain rocheux avec une croissance principalement due au vent et à la gravité.

Une alerte d’évacuation émise par les opérations d’urgence du district régional de Thompson-Nicola le 14 juillet reste en place.

L’incendie est soupçonné d’être d’origine humaine, mais fait toujours l’objet d’une enquête.

Actuellement, 79 pompiers, 11 hélicoptères et trois équipements lourds ont été déployés pour combattre l’incendie.

