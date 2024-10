NOFX ne se sépare pas, ils prennent leur retraite, après 3 spectacles d’adieu

Après 40 ans en tant que groupe, le quatuor punk audacieux et impétueux NOFX prend sa retraite, mais pas de manière dramatique ou explosive. Au lieu de cela, ils signent ce week-end après trois derniers sets au Berth 46 à San Pedro qui clôtureront une énorme tournée mondiale au cours de laquelle ils joueront 40 chansons chaque soir et jamais deux fois le même set. C’est le point culminant de quatre décennies passées ensemble en tant que l’un des plus grands groupes punk de la planète, et d’environ 10 ans de ressentiment qui se construit lentement et qui est généralement réservé aux membres de la famille proche et aux vieux couples mariés.

« Quand vous étiez dans un groupe punk en 1983 et jusqu’en 1988 environ, il n’y avait aucun espoir de gagner sa vie, car aucun groupe punk ne l’avait jamais fait », explique le chanteur et bassiste « Fat Mike » Burkett. dans sa caravane dans les coulisses du Riot Fest de Chicago, entouré d’une équipe de documentaires après la tournée finale et tenant une bouteille de vodka Tito au quart consommée. « Nous l’avons fait parce que nous l’aimions. Il n’y avait pas d’avenir. Je suis allé à l’université et dans une école d’immobilier, mais j’ai toujours voulu jouer de la musique avec mes meilleurs amis. Il s’agissait de dire des choses que l’on a juste envie de dire et de ne pas se soucier de ce que pensent les autres.

Mais après avoir passé la majeure partie des années 1980 à rebondir en vain sur la scène punk rock de Californie, dans les années 90, NOFX – Burkett, les guitaristes Eric Melvin et Aaron « El Hefe » Abeyta et le batteur Erik « Smelly » Sandin – ont atteint des sommets de carrière inimaginables.

Les réalisations et l’impact de NOFX sur le punk rock aux niveaux local et mondial ne peuvent être surestimés. Tout au long des années 90 et 2000 (y compris l’album phare de 1994 « Punk in Drublic »), ils sont devenus l’un des groupes les plus vénérés et les plus influents du genre, en grande partie grâce à leur combinaison unique d’humour inapproprié, d’attitude sans remords, de mélodies accrocheuses et de paroles étonnamment intelligentes. . Non seulement ils ont défini le son du punk rock de la côte ouest aux côtés de leurs contemporains de SoCal comme Social Distortion, Bad Religion et Descendents, mais ils ont également ouvert des opportunités à la prochaine génération de punk rock (plus adapté à la radio) pour atteindre un attrait massif auprès du grand public à travers des groupes. comme Green Day et The Offspring.

Après une décennie de succès après succès en tant que visage, auteur-compositeur principal et leader de facto de l’un des groupes et labels de disques les plus importants du punk rock, Burkett a tourné son attention vers une nouvelle cause : ruiner la campagne de réélection du président George W. Bush. . Avant les élections, Burkett a utilisé sa plateforme avec le groupe ainsi que son label basé dans la Bay Area, Fat Wreck Chords, pour lancer Rock Against Bush, un mouvement politique visant à amener les fans de punk à voter contre le président sortant. Il comprenait une tournée, des CD de compilation, des produits dérivés (y compris les chemises emblématiques « Not My President ») et, indirectement, l’album 2003 de NOFX, « The War on Errorism ».

Fat Mike Burkett de NOFX se produit au Riot Fest 2024 à Chicago. (Craig Cummins)

«J’y ai consacré un an et demi de ma vie et j’ai le sentiment d’avoir fait mon service civil», déclare Burkett. «J’ai voyagé à travers le pays, fait des émissions de radio à 6 heures du matin, fait tout un Warped Tour et j’ai probablement inscrit quelques centaines de milliers d’enfants. Moi et la moitié du personnel de Fat Wreck Chords avons tout donné et avons travaillé très dur. C’était vraiment déchirant. C’est pourquoi je ne laisserai pas ma vie gâcher si Trump gagne. Ce serait horrible et la démocratie pourrait être tuée, mais vous ne pouvez pas la laisser ruiner votre vie. Encore faut-il être heureux et joyeux. Aidez votre communauté et faites ce que vous pouvez pour rendre le monde meilleur, même si nous sommes foutus.

Les gens qui connaissent Burkett à l’intérieur et à l’extérieur du groupe pensent que les élections de 2004 étaient la première fois qu’il entreprenait sérieusement de faire quelque chose et échouait, et il l’a pris extrêmement durement. Pour faire face à cette perte, Burkett – qui dit n’avoir jamais touché à la cocaïne avant 1998 – s’est tourné vers la drogue et l’alcool à une époque où certains de ses camarades de groupe (qui avaient tous la trentaine en 2004) cherchaient à déménager. du style de vie de fête.

Néanmoins, NOFX a continué à fonctionner relativement librement pendant une dizaine d’années, jusqu’à ce que le groupe affirme que la consommation de drogue de Burkett a commencé à affecter lentement sa prise de décision, ses enregistrements et ses performances live. Depuis lors, le fossé entre le leader et les autres (en particulier Melvin) s’est approfondi au point où le trio a effectué plusieurs interventions pour Burkett – la plus récente en 2020, lorsqu’il est allé en cure de désintoxication pendant un mois après avoir vomi et déféqué du sang à l’hôpital. maison de vacances de l’ami Matt Sanders, chanteur d’Avenged Sevenfold.

« Je suis allé en cure de désintoxication pendant un mois, j’en suis sorti et je suis resté sobre pendant à peu près 10 mois – mais pas complètement sobre », dit Burkett. « Nous avons eu quelques répétitions au cours desquelles j’ai fait quelques lignes de coca et pris quelques verres avant, et vers le septième ou le huitième mois, je faisais à nouveau la fête. Ils disaient tous : « Tu vas tellement mieux maintenant. Tu es une personne tellement plus gentille. Vous êtes tellement plus heureux. Et je pensais : « C’est hystérique. Je fais exactement ce que j’ai toujours fait. Quand ils me demandaient : « Comment se passe ta sobriété ? » Je dirais : « Super ! » parce que si vous recherchez le mot « sobriété » dans le dictionnaire, il ne s’agit pas de « ne pas boire », mais plutôt que vous êtes sous le contrôle de votre vie. »

Fat Mike et Eric Melvin de NOFX se produiront au Riot Fest 2024 à Chicago. (Craig Cummins)

Burkett ne considère pas sa consommation de drogue comme un problème et estime qu’il est en aussi bonne santé que jamais grâce à la modération et à l’exercice (il aime particulièrement faire du vélo, qu’il dit parcourir 20 à 30 miles par jour). En fait, le leader du NOFX affirme qu’il « ne consomme de la drogue que lorsque [he’s] travailler » et pense que se retirer du groupe – et le rituel d’avant-spectacle à base de cocaïne et de vodka qu’il dit utiliser pour équilibrer ses nerfs et se dynamiser – sera bon pour sa santé.

Pour Burkett, le principal problème à l’origine du drame familial au sein de NOFX après toutes ces années est le manque perçu de gratitude et de respect de la part de ses camarades du groupe, même lorsqu’il a l’impression que c’est lui qui dirige le navire.

C’est une situation dans laquelle qui a « tort » et qui a « raison » n’a probablement pas d’importance, car il est peu probable qu’une solution soit trouvée tant qu’ils sont tous coincés dans un groupe. Burkett et Melvin auront toujours leur propre version de ce qui s’est passé ces dernières années, les deux autres membres et la vérité compliquée étant probablement quelque part au milieu. Mais même au milieu de leurs divergences persistantes, Burkett admet que ce n’est pas aussi simple que de vouloir simplement être remercié d’être le principal auteur-compositeur ou de réserver de nouvelles opportunités. Au lieu de cela, c’est un sentiment d’ennui de jouer les mêmes spectacles et le même matériel depuis qu’il est adolescent. Ce n’est pas que l’homme de 57 ans pense qu’il a fini d’écrire des chansons ou de jouer sur scène ; il veut juste de nouvelles voies pour les réaliser.

« Je compare cela à un dramaturge qui a écrit une grande pièce il y a 40 ans », explique Burkett, qui a effectivement écrit une comédie musicale intitulée « Home Sweet Home » en 2014. « Je suis le dramaturge et l’acteur, et bien que le la pièce est bonne et je suis un bon acteur, je joue dans cette putain de pièce depuis 40 ans. C’est une joie absolue de jouer dans un groupe avec mes meilleurs amis depuis 40 ans, car tous les mecs de mon groupe sont amis. Ils sont super. Ce sont de bons gars, mais nous ne sommes plus proches comme avant. Tout le monde a une famille et les choses qu’ils font maintenant, donc quand nous nous réunissons, c’est très professionnel.

« Nous faisions juste du surplace et nous nous en sortions bien, mais ce n’était rien de tel », a déclaré Burkett. « Nous avons annulé au bon moment, et quand les gens me disent: ‘Tu seras de retour dans cinq ans…’, ils peuvent se faire foutre. » (Jesse Fisher)

Alors que certains peuvent considérer les milliers de fans hurlants qui se présentent chaque soir de la tournée d’adieu comme une preuve que NOFX devrait continuer – une idée à laquelle Melvin, Sandin et Abeyta sont tous ouverts – cela semble également être le bon moment pour arrêter. avant que les membres (encore une fois, en particulier Melvin et Burkett, qui ne se sont pas parlé depuis un certain temps en dehors des nécessités du groupe) ne nuisent davantage à leur relation. Peut-être qu’ils auraient pu continuer pendant encore une décennie, mais peut-être vaut-il mieux sortir en force et permettre à chacun de passer à l’étape suivante de sa vie avant de s’effondrer et de se battre sur scène. Après tout, les offres de retrouvailles seront très certainement là si et quand elles seront prêtes.

Quant au groupe qui reviendra dans un futur proche, rien n’est sûr, mais Burkett semble déterminé à tenir parole. Malgré les plaisanteries – aux dépens du groupe de métal Slayer – sur une potentielle réunion lors de leur avant-dernière étape de la tournée au Riot Fest, il maintient que c’est tout pour NOFX parce que « c’est tellement merveilleux d’avoir un début et une fin ».

« Je n’ai jamais eu le cœur aussi rempli que lors de cette tournée – et notre base de fans est tout simplement incroyable – mais nous avons dû arrêter », a déclaré Burkett. « Nous faisions du surplace et nous nous en sortions bien, mais ce n’était rien de tel. Nous avons annulé au bon moment, et quand les gens me disent : « Tu seras de retour dans cinq ans… », ils peuvent se faire foutre. Ils ne me connaissent pas. Les gens croient que je suis honnête dans ma vie et dans mes paroles, alors comment pourrais-je mentir à l’ensemble de nos fans et à tout le monde en leur disant que c’est la dernière tournée si ce n’est pas le cas ? Comment quelqu’un pourrait-il faire ça ? Je ne peux pas le faire.