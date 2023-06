Noeuds papillon, paillettes, thé et gâteau : ces seniors retournent au lycée pour le bal des seniors

Près de 66 ans après le bal des finissants de Margaret Oman, elle a eu une seconde chance de porter ses plus beaux atours à son alma mater.

En affichant sa carte d’identité de l’ancienne école et des photographies en noir et blanc de sa robe de graduation de 1957 sur les nappes de l’école secondaire de Québec, Oman a pu se remémorer, grâce aux élèves de 11e année qui ont planifié un bal supplémentaire à leur école de Québec, un conçu pour faire participer les personnes âgées.

« Je pense que c’est tellement gentil de leur part de faire ça pour nous. Nous avons discuté avec chacun d’eux et de ce qu’ils veulent faire quand ils seront grands », a déclaré Oman.

« Je pense qu’ils ont un bel avenir devant eux. »

Margaret Oman a affiché certaines de ses photos de lycée alors qu’elle interagissait avec des lycéens lors du bal (École secondaire Leeça St. Aubin/Québec)

Oman a déclaré qu’elle n’était pas retournée à son lycée depuis un certain temps, depuis que ses enfants ont obtenu leur diplôme, des décennies après qu’elle y ait elle-même assisté – et qu’elle ait reçu un prix pour sa ponctualité.

Elizabeth Robertson était une autre personne âgée invitée à l’événement. Résidente de longue date de Québec, elle dit n’avoir jamais eu de bal de promo.

« J’étais très content. Je ne suis jamais venu à l’un d’entre eux », a déclaré Robertson. « Les filles et les robes, elles sont si jolies, tout est beau. »

« Je suis content de pouvoir entrer en contact avec eux », déclare un étudiant

Trois étudiants ont eu l’idée dans le cadre d’un projet de fin d’année. L’un des étudiants, Elsemieke Koper, un étudiant d’échange des Pays-Bas, dit qu’ils ont été inspirés par la recherche.

« Nous étions juste en train de rechercher des idées amusantes sur Google, puis c’est Chloé qui a proposé [it]: ‘Oh, on devrait faire un bal pour les seniors ! Ensuite, nous avons deux bals de promo. Et nous nous sommes dit : « Oh, c’est une si bonne idée » », a déclaré Koper.

Elle dit qu’ils ont pris le projet très au sérieux et ont proposé des produits faits maison, des anecdotes générationnelles et des jeux brise-glace. Koper dit qu’ils espéraient offrir aux personnes âgées une « bonne conversation » et ont impliqué environ deux douzaines d’étudiants.

Anne Fillion avec les étudiantes Clara Dumoulin et Sarah Blanchette. (École secondaire Leeça St. Aubin/Québec)

« C’est facile à vendre, bien sûr. Danser avec des personnes âgées, boire une tasse de thé. C’est vraiment amusant », a déclaré Koper.

« J’aime juste les personnes âgées, ce sont simplement les personnes les plus adorables et les plus respectueuses du monde et elles me font sourire. … Cela me rappelle aussi mes grands-parents. C’est vraiment sympa. »

Chloé Robitaille, qui a eu l’idée, se dit heureuse que l’événement ait fonctionné.

« Nous ne savions pas si cela allait être trop ambitieux ou non. Alors nous sommes descendus, nous avons demandé à des enseignants d’organiser, ‘Hey, tu penses que c’est possible?’ Et nous l’avons fait », a déclaré Robitaille.

Les aînés ont participé à des jeux et on leur a servi du thé et des produits faits maison. Certains d’entre eux ont obtenu leur diplôme dès les années 1940. (École secondaire Leeça St. Aubin/Québec)

Elle a dit que ça fait du bien de se connecter avec des gens de différentes générations.

« Par exemple, je n’ai pas vraiment grandi avec des grands-parents, donc pour pouvoir parler avec ces gens et pouvoir partager des histoires, je suis heureux de pouvoir me connecter avec eux. »

Meb Reisner, une résidente de McGreevy Manor, a assisté à l’événement et a aimé partager des histoires de ses années de lycée.

« J’ai pensé que c’était une merveilleuse sensibilisation pour le contact intergénérationnel », a déclaré Reisner.

ÉCOUTER | Les étudiants de QHS ont invité d’anciens élèves et des seniors à un événement spécial :

Se détacher11:42Bal des finissants de l’école secondaire Québec Les étudiants de QHS ont invité d’anciens diplômés et des personnes de la communauté à écouter de la musique, à jouer à des jeux et, surtout, à se connaître.

Meb Reisner a profité de l’occasion pour s’habiller pour son deuxième bal des finissants. Elle portait une robe en cuivre en 1957 lorsqu’elle a assisté à son bal de finissants. (Julia Page/CBC)

Tenant une photo de classe, elle a déclaré qu’en 1957, elle portait une robe en cuivre lors de ce qui était le tout premier bal de fin d’année de son lycée.

« Pour la 9e année, nous avons dû être transportés par bus dans une autre école car ils n’avaient pas de lycée dans la ville où nous avons grandi. J’étais donc dans la toute première promotion du nouveau lycée qui a été construit dans ma ville , c’était à Pointe-Claire [at] John Rennie High School », a déclaré Reisner.

Émilie Le Barbenchon, la troisième étudiante organisatrice de l’événement, affirme que le bal a été un succès et une première du genre.

« Notre école n’avait jamais entendu parler de cela jusqu’à ce que nous en parlions. Et juste apprendre à connaître les gens qui ont été ici ou qui font simplement partie de notre communauté, parce que je ne pense pas que nous tendions suffisamment la main aux autres en anglais communauté », a déclaré Le Barbenchon.

« Nous espérons que plus tard, ils s’en souviendront. »