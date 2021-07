Nœuds coulants, colère et absence de réponses : dans le tumulte d’un futur site Amazon

« Il y a d’autres maires et élus qui donneraient leur bras gauche pour avoir Amazon dans leur ville », a déclaré le maire Donald Trinks dans une récente interview. « Cela méritait notre attention et notre soutien au projet. »

WINDSOR, Connecticut — La ville de Windsor a développé une niche dans le monde des entrepôts et de la fabrication, profitant des grands espaces et des autoroutes sillonnantes à proximité de Hartford. Walgreens a une grande installation ici, tout comme Dollar Tree.

Les désaccords se sont propagés dans les cafés et les bars, la presse locale et les réunions publiques, générant une couverture des organisations de presse nationales et internationales. Un rassemblement au milieu de la ville destiné à promouvoir l’unité transformé à la place en un match de cris entre le maire et un militant local, avec des manifestants criant : « Qui a accroché le nœud coulant ? Une autre manifestation de militants de la justice raciale est prévue samedi.

Les travailleurs et les militants affirment que leurs inquiétudes concernant les nœuds coulants ne sont pas prises suffisamment au sérieux par de nombreux responsables et entreprises, y compris Amazon, le développeur et l’entreprise de construction liée au projet. Et les travailleurs disent qu’ils craignent que s’ils s’expriment davantage, ils feront face à des représailles.

Les responsables de la ville, y compris le chef de la police et le maire, affirment que les nœuds coulants sont un grave problème. Mais la police et le Federal Bureau of Investigation n’ont pas identifié les coupables. Et certains responsables disent que le problème a été exagéré par les militants et les médias en raison de la fascination du public pour Amazon.