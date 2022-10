Noem : Pas de session législative spéciale pour l’abrogation de la taxe alimentaire

SIOUX FALLS, SD (AP) – La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a déclaré mercredi qu’elle ne convoquerait pas de session législative spéciale pour que les législateurs envisagent d’abroger la taxe de l’État sur l’épicerie avant les élections de novembre, malgré les appels à le faire d’une poignée de Républicains législateurs ainsi que son challenger démocrate.

Le gouverneur républicain, s’exprimant lors d’un événement d’actualité dans une épicerie de Sioux Falls, a reconnu que sa proposition de campagne n’avait pas actuellement les votes nécessaires pour être adoptée au Sénat de l’État et qu’elle devra convaincre les législateurs lorsqu’ils devraient se réunir à nouveau en janvier. L’abrogation de la taxe d’État sur les produits d’épicerie, qui coûterait à l’État environ 100 millions de dollars de revenus annuels, est devenue une question centrale dans sa candidature à la réélection contre son adversaire démocrate, le représentant Jamie Smith.

Noem s’est publiquement opposée à l’abrogation en mars de cette année, mais a changé de cap le mois dernier pour promettre qu’elle convaincrait l’Assemblée législative de réduire la taxe si elle était réélue. Smith a soutenu l’abrogation à plusieurs reprises au cours de ses six années à la State House.

“Je ne veux pas nous mettre dans une situation où ce projet de loi échoue”, a déclaré Noem, ajoutant qu’elle travaillerait pour convaincre les sénateurs qu’elle a fait croître l’économie de l’État à un point tel que le gouvernement de l’État ne manquerait pas les 100 millions de dollars de revenus. .

L’État a mis un montant record dans les réserves budgétaires sous la direction de Noem, mais la croissance économique du Dakota du Sud a récemment pris du retard par rapport au reste du pays. L’année dernière, il a enregistré la 15e croissance la plus faible du produit intérieur brut – la mesure la plus large de la production économique – parmi les États.

Smith a tenu une conférence de presse mercredi juste une demi-heure avant l’événement de Noem pour pousser le gouverneur à rappeler l’Assemblée législative à Pierre. La législature peut se réunir soit sur ordre du gouverneur, soit avec le soutien des deux tiers de ses deux chambres.

“C’est une taxe contraire à l’éthique pour les familles qui travaillent dur car elles ont toutes besoin de nourriture, surtout en période de crise économique”, a déclaré Smith à propos de la taxe de 4,5% prélevée sur les achats de nourriture.

Il a accusé Noem de changer de cap sur l’abrogation pour “convenance politique” et a déclaré que plus tôt la taxe serait abrogée, plus tôt elle permettrait aux gens d’économiser de l’argent à la caisse de l’épicerie. Il a dit qu’il y avait peu d’assurance que la gouverneure remplira sa promesse d’abrogation, et encore moins servira l’intégralité de son mandat de quatre ans.

Noem a pris des mesures pour se positionner comme candidate à la Maison Blanche en 2024, mais mercredi, elle s’est engagée à terminer son deuxième mandat de quatre ans en tant que gouverneur.

“C’est absolument ce que je veux faire”, a-t-elle déclaré. “Restez chez vous ici dans le Dakota du Sud.”

Stephen Groves, l’Associated Press