Noem du Dakota du Sud tente de convaincre les législateurs de réduire les impôts

SIOUX FALLS, SD (AP) – La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, tentera mardi de convaincre la législature contrôlée par les républicains avec des détails sur son plan visant à promulguer une abrogation historique de la taxe de l’État sur les produits d’épicerie. Mais pour tenir sa promesse de campagne, le gouverneur républicain doit convaincre les législateurs que l’État peut également se permettre de lutter contre l’inflation et une longue liste d’éléments qui pèsent sur le budget de l’État.

Noem, une républicaine, a critiqué une proposition d’abrogation de la taxe d’État sur l’épicerie au cours des derniers jours de la session législative de mars, mais cet automne, elle a changé de cap et en a fait une pièce maîtresse de sa campagne de réélection. Cela aiderait à atténuer la pression de l’inflation sur les budgets des ménages, a-t-elle soutenu.

L’inflation, cependant, a également attiré l’attention des législateurs sur d’autres postes budgétaires. Certains républicains et démocrates disent qu’ils veulent d’abord renforcer le financement des personnes qui tirent leurs revenus des fonds de l’État – enseignants, employés de l’État et travailleurs de la santé financés par des programmes gouvernementaux. Les législateurs chercheront également à payer une liste de dépenses à venir : l’expansion de Medicaid qui a été approuvée par les électeurs cette année, une mise à niveau de 600 millions de dollars du système pénitentiaire de l’État et des plans pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans les établissements de soins aux personnes âgées.

Certains républicains poussent également un plan visant à réduire les impôts fonciers sur les maisons des gens en remplaçant les revenus des impôts fonciers qui iraient aux écoles avec des fonds publics.

“Nous entrons dans une année où il y a un réel intérêt à réduire les impôts mais il y a aussi beaucoup de nouvelles demandes en raison de la forte inflation”, a déclaré Tony Venhuizen, l’ancien chef de cabinet du gouverneur qui prendra la relève l’année prochaine. – poste de président du comité des crédits de la Chambre. “Il sera intéressant de voir comment le gouverneur propose de cocher ces cases.”

Noem a organisé un dîner lundi soir pour les législateurs du comité qui aplanit le budget de l’État, leur offrant un aperçu de son plan budgétaire.

Le gouverneur a estimé que l’abrogation de la taxe d’État sur les produits d’épicerie coûterait environ 100 millions de dollars et a fait valoir que la croissance des revenus de l’État pouvait la couvrir. La croissance des revenus cette année a été de 76 millions de dollars de plus que les projections adoptées par l’Assemblée législative, et l’État a terminé le dernier exercice en juillet avec un excédent de 115 millions de dollars.

Lors de son discours de victoire le jour des élections, Noem était si convaincue que l’État était prêt à réduire la taxe sur les produits d’épicerie qu’elle a également fait allusion à d’autres projets qu’elle aimerait financer – encourager les congés familiaux payés et créer un moyen pour les travailleurs de la garde d’enfants d’obtenir des avantages.

L’établissement du budget pendant la majeure partie du premier mandat de Noem a été rempli de revenus de l’État gonflés par les dépenses de consommation et les secours fédéraux en cas de pandémie. Noem a crédité son approche non interventionniste des mesures de protection gouvernementales contre le COVID-19 pour avoir maintenu le rythme de l’économie de l’État.

Mais les législateurs préviennent également que ces années d’abondance – lorsque des millions de dollars ont été consacrés à la modernisation des campus universitaires – pourraient bientôt être terminées.

Une récession potentielle pourrait peser sur les recettes budgétaires de l’État au cours de l’année à venir et l’inflation a déjà laissé des trous budgétaires à combler, a déclaré le sénateur Lee Schoenbeck, un républicain qui préside le Sénat.

Alors que lui et le sénateur Casey Crabtree, le chef du caucus républicain nouvellement élu, se sont rendus au Capitole en covoiturage lundi, ils ont déclaré qu’ils adoptaient une approche prudente du budget et ont exprimé leur scepticisme à l’idée de réduire les impôts qui fournissent des revenus continus à l’État. .

Les démocrates, quant à eux, ont fait pression pendant des années pour abroger la taxe d’État sur les produits d’épicerie. Mais même la représentante Linda Duba, qui ne sera que l’une des deux démocrates du Comité conjoint des crédits, a prédit que l’État ne pourrait se permettre qu’une réduction progressive de la taxe s’il suivait également l’inflation dans le financement des enseignants, des employés de l’État et de la communauté. prestataires de services d’assistance.

“Nous allons voir un combat entre ceux qui veulent faire tous ces programmes d’allégement fiscal – mais vous devez vous soucier de tous les habitants de notre État”, a-t-elle déclaré.

Stephen Groves, l’Associated Press