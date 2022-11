Noem du Dakota du Sud renforce son soutien avec Youngkin, Gabbard

SIOUX FALLS, SD (AP) – La gouverneure républicaine Kristi Noem cherchait à renforcer le soutien à sa candidature à la réélection dans le Dakota du Sud mercredi grâce à une série de rassemblements électoraux avec le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin et l’ancienne représentante Tulsi Gabbard.

Noem a acquis une notoriété nationale au sein du GOP au cours de son mandat en tant que première femme gouverneur de l’État, mais a montré des signes de vulnérabilité politique, même dans le Dakota du Sud, rouge fiable. Le gouverneur républicain a dépensé près de six contre un son adversaire démocrate, le législateur de l’État Jamie Smith, dans la course.

Noem a sillonné les plus grandes villes de l’État pour trois rassemblements mercredi. Smith, quant à lui, s’est lancé dans une tournée en camping-car qui fera le tour de l’État dans la semaine précédant le jour des élections.

Le choix de Noem des substituts de campagne – Youngkin qui a remporté les élections dans une Virginie à la mode bleue l’année dernière et Gabbard qui a récemment quitté le Parti démocrate – a suggéré qu’elle essayait de faire appel aux électeurs modérés. Noem ne prévoit pas d’assister à un rassemblement jeudi avec l’ancien président Donald Trump juste de l’autre côté de la frontière de l’Iowa à Sioux City, a déclaré son porte-parole de campagne.

Noem s’est étroitement alliée à l’ancien président pendant la pandémie de COVID-19 et s’est moquée des fermetures d’entreprises ou des masques obligatoires. Le poste lui a valu l’attention nationale du GOP et elle a défendu des positions de droite sur l’avortement et l’éducation.

Smith a dirigé un modéré avec un historique de travail avec les républicains à la Chambre des représentants de l’État, où il a dirigé un caucus de seulement huit membres démocrates.

Il a présenté les rallyes de Noem comme un signe qu’elle était « inquiète » et un autre exemple de sa « nationalisation » de la course. Noem a continuellement essayé de lier Smith au président Joe Biden et de le qualifier de «trop extrême» pour le Dakota du Sud – un État où les listes électorales comptent presque deux fois plus de républicains que de démocrates.

Smith a répliqué en accusant Noem d’être plus concentrée sur les ambitions nationales que sur son travail à la maison.

“Nous continuons à faire ce que nous avons fait depuis le début et nous nous concentrons sur le Dakota du Sud”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Noem a suscité des spéculations selon lesquelles elle pourrait monter une candidature à la Maison Blanche en 2024, même si elle dit qu’elle prévoit de servir quatre ans de plus en tant que gouverneur si elle est réélue.

Youngkin, quant à lui, est devenu une présence fréquente dans les campagnes républicaines à l’échelle nationale et est considéré comme une autre figure montante du GOP.

Gabbard a cherché l’investiture présidentielle démocrate de 2020 mais a fait défection du Parti cette année. Elle a fait campagne pour les candidats républicains dans un certain nombre d’États swing, dont la Caroline du Sud, l’Arizona, le Michigan et le Nevada, lors des élections de mi-mandat.

Stephen Groves, l’Associated Press