Noelle Robinson, la fille de la star du RHOA, Cynthia Bailey, révèle que son bref concert dans l’émission Bravo a été licencié de son travail au restaurant

La fille de REAL Housewives Of Atlanta, Cynthia Bailey, Noelle Robinson, a révélé qu’elle avait été licenciée d’un emploi en raison de son bref passage dans l’émission de téléréalité.

Le créateur de contenu de 21 ans a rejoint d’autres enfants de Bravo personnalités pour un tout premier spécial Housewives Kids sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen.

Elle a été rejointe par plusieurs autres enfants de la franchise, dont Riley – fille de Kandi Burruss du RHOA et Avery, qui est maman RHONYde Chanteur Ramona.

Interrogée sur les plus grandes chutes auxquelles les enfants Bravo ont dû faire face en raison de la renommée de leur mère, Noelle a révélé que cela l’avait amenée à être licenciée.

le Modèle basé sur LA a déclaré à Andy: «Cela a définitivement rendu mon expérience bien différente et plus difficile pour moi socialement.

«Les gens supposent que vous êtes boogie ou coincé et ce n’est vraiment pas vrai. Je pense vraiment que cela a rendu la tâche plus difficile pour moi à l’université.

«En fait, j’ai été viré de la plaque de cuisson parce que [fans] me remarquaient.

«Ils disaient: ‘Nous ne voulons pas que les gens vous remarquent au travail. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit », a-t-elle expliqué.

Noelle a déclaré que l’établissement dont elle avait été licenciée était le hotspot de célébrités Nobu – un restaurant de fruits de mer populaire.

Elle a été présentée sur Vraies femmes au foyer d’Atlanta depuis sa maman, Cynthia, 54 ans, a rejoint la série en 2010 avec son mari de l’époque, Peter Thomas.

L’émission a suivi le voyage de Noelle pour fréquenter l’Université Howard à Washington DC en 2018.

Cependant, Noelle a révélé l’année dernière qu’elle ne retournait pas à l’université alors qu’elle déménageait à Los Angeles pour poursuivre le mannequinat.

Elle a parlé de la décision précédemment, disant à ses abonnés YouTube: «Je n’aimais vraiment pas l’université, les gars.

«Par exemple, j’ai eu mes meilleurs moments avec des gens à l’université, mais juste en étant sur le campus, je n’ai pas vraiment eu de meilleur moment.

«J’ai juste eu des moments où je n’avais pas de mauvais moment, si cela a du sens. Gardez à l’esprit, les gars, que j’ai été scolarisé à la maison pendant les deux dernières années du lycée et j’ai pris une année sabbatique, donc je n’étais pas prêt pour l’université du tout.

«D’un point de vue social, d’un point de vue académique, je viens de me faire arracher le tapis sous moi», a-t-elle révélé.

La covergirl a poursuivi: «J’avais juste l’impression que je ne pouvais aller qu’à l’école là-bas et ne pas pouvoir poursuivre mes passions.

«Sur le plan académique, j’avais juste l’impression d’étudier beaucoup de choses qui ne me passionnaient pas, que je savais que je n’allais pas utiliser dans ma carrière.

«Je me sentais émotionnellement, un peu comme épuisé. Ma mère n’est pas allée à l’université et mon père n’est pas non plus à l’université, et ils réussissent très bien.

«J’étais juste comme, laissez-moi voir s’il y a une autre option, car il y a tellement d’autres façons de gagner de l’argent, comme maintenant.

«Il y a tellement de façons de gagner de l’argent maintenant sans diplôme universitaire.»

Noelle a été présenté au cours de cette dernière saison de la Série Bravo alors que sa mère se marie son deuxième mari, Mike Hill, dans un cérémonie extravagante en Géorgie.