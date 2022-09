Noel Wentworth – Nouvelles de Kelowna Capital

Noel Wentworth – Candidat au Conseil

UN:

En ce moment, nous sommes dans une crise du logement. Nous avons besoin de plus de maisons et de locations pour tout le monde, donc plus de développement de propriétés existantes par la densification (construction) et l’intensification (construction ou réaménagement de propriétés existantes) sera nécessaire si nous voulons rendre la vision de Kelowna plus accessible à pied tout en repoussant l’étalement urbain . L’attention portée aux plans d’infrastructure avec plus de stationnement et des solutions de gestion du trafic serait également une priorité tout en gardant à l’esprit notre impact environnemental.

B :

La criminalité et la sécurité sont d’énormes problèmes en ce moment. Nous avons besoin de plus d’aide de la GRC au niveau provincial avec le soutien d’une infirmière de l’équipe de police et de crise (PACT) et des ressources de la santé intérieure pour aider en cas d’urgence en santé mentale. Si je comprends bien, on a annoncé qu’il y avait un vaste plan en place pour sévir contre les délinquants prolifiques dans toute la province. J’ai hâte de voir les résultats de leurs efforts.

C :

L’itinérance et la fourniture de logements abordables me préoccupent beaucoup. Bien qu’encore à ses débuts, le projet Journey Home m’intéresse beaucoup. Avoir un établissement de soins complexes aidera également à sortir les gens de la rue, des conseils et des services aux résidents sans abri pour trouver un emploi et contribuer à notre ville.

Le logement abordable est un peu délicat. Les coûts associés à la construction en ce moment sont les plus élevés que j’ai vus (400 $ +/pied carré). Les coûts des matériaux de construction ont monté en flèche et je peux voir maintenant que ce n’est pas seulement à cause des frais de développement de la ville qui aident à payer une grande partie de l’infrastructure de notre communauté qui contribue aux prix des logements.

Une solution serait d’encourager davantage de groupes d’investissement privés comme la YeYe Housing society à Kelowna. Ils ont un plan très intéressant de logements abordables dont l’objectif est qu’un propriétaire potentiel possède 75 p. 100 de sa maison. Lorsque le propriétaire vend, il reçoit 75 % de la vente, la société conserve 25 %. Ce type d’innovation privée dans le secteur du logement abordable est quelque chose que nous devons applaudir et encourager.

RÉ:

Ma célébrité préférée d’Okanagan est probablement Jillian Harris. Ma femme regarde des émissions de rénovation domiciliaire de fin de soirée et je suis impressionné par son travail et sa vision de l’entreprise.

