Noël ukrainien : une date de déménagement pour se détacher de la Russie

Les Ukrainiens célèbrent généralement Noël le 7 janvier, tout comme les Russes. Mais pas cette année, ou du moins pas tous.

Certains Ukrainiens orthodoxes ont décidé d’observer Noël le 25 décembre, comme de nombreux chrétiens du monde entier. Oui, cela a à voir avec la guerre, et oui, ils ont la bénédiction de leur église locale.

L’idée de commémorer la naissance de Jésus en décembre était considérée comme radicale en Ukraine jusqu’à récemment, mais l’invasion de la Russie a changé de nombreux cœurs et esprits.

En octobre, la direction de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui n’est pas alignée sur l’Église russe et l’une des deux branches du christianisme orthodoxe du pays, a accepté d’autoriser les fidèles à célébrer le 25 décembre.

Le choix des dates a des connotations politiques et religieuses claires dans une nation avec des églises orthodoxes rivales et où de légères révisions des rituels peuvent avoir une signification puissante dans une guerre culturelle parallèle à la guerre de tir.

Pour certaines personnes, changer de dates représente une séparation d’avec la Russie, sa culture et sa religion. Les habitants d’un village de la périphérie de Kyiv ont récemment voté pour augmenter leur célébration de Noël.

“Ce qui a commencé le 24 février, l’invasion à grande échelle, est un réveil et une prise de conscience que nous ne pouvons plus faire partie du monde russe”, a déclaré Olena Paliy, une habitante de Bobrytsia âgée de 33 ans.

L’Église orthodoxe russe, qui revendique la souveraineté sur l’orthodoxie en Ukraine, et certaines autres églises orthodoxes orientales continuent d’utiliser l’ancien calendrier julien. Noël tombe 13 jours plus tard sur ce calendrier, ou le 7 janvier, que sur le calendrier grégorien utilisé par la plupart des églises et des groupes laïques.

L’Église catholique a adopté pour la première fois le calendrier grégorien moderne, plus précis sur le plan astronomique, au XVIe siècle, et les protestants et certaines églises orthodoxes ont depuis aligné leurs propres calendriers aux fins du calcul de Noël.

Le synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine a décrété en octobre que les recteurs des églises locales pouvaient choisir la date avec leurs communautés, affirmant que la décision faisait suite à des années de discussion mais résultait également des circonstances de la guerre.

À Bobrytsia, certains membres de la foi ont promu le changement au sein de l’église locale, qui est récemment passée à l’Église orthodoxe d’Ukraine, sans aucun lien avec la Russie. Lors d’un vote la semaine dernière, 200 personnes sur 204 ont dit oui à l’adoption du 25 décembre comme nouveau jour pour célébrer Noël.

“C’est un grand pas car jamais dans notre histoire nous n’avons eu les mêmes dates de célébration de Noël en Ukraine avec tout le monde chrétien. Tout le temps nous avons été séparés”, a déclaré Roman Ivanenko, un responsable local à Bobrytsia, et l’un des les promoteurs du changement. Avec le changement, a-t-il dit, ils « rompent cette connexion » avec les Russes.

Comme dans toute la région de Kyiv, le dimanche matin à Bobrytsia a commencé par le son des sirènes, mais cela n’a pas empêché les gens de se rassembler dans l’église pour assister pour la première fois à une messe de Noël le 25 décembre. Au final, aucune attaque n’a été signalée dans la capitale.

“Aucun ennemi ne peut enlever la fête parce que la fête naît dans l’âme”, a déclaré le révérend Rostyslav Korchak dans son homélie, au cours de laquelle il a utilisé les mots “guerre”, “soldats” et “mal” plus que “Jésus”. Christ.”

Anna Nezenko, 65 ans, fréquentait l’église de Bobrytsia à chaque Noël depuis l’inauguration du bâtiment en 2000, mais toujours le 7 janvier. Elle a dit qu’elle ne se sentait pas étrange de le faire dimanche.

“Le plus important est que Dieu naisse dans le cœur”, a-t-elle déclaré.

En 2019, le patriarche œcuménique Bartholomée, chef spirituel de l’Église orthodoxe orientale, a accordé une indépendance complète, ou autocéphalie, à l’Église orthodoxe d’Ukraine. Les Ukrainiens qui étaient favorables à la reconnaissance d’une église nationale parallèlement à l’indépendance politique de l’Ukraine vis-à-vis de l’ex-Union soviétique recherchaient depuis longtemps une telle approbation.

L’Église orthodoxe russe et son chef, le patriarche Kirill, ont vivement protesté contre cette décision, affirmant que l’Ukraine n’était pas sous la juridiction de Bartholomew.

L’autre grande branche de l’orthodoxie dans le pays, l’Église orthodoxe ukrainienne, est restée fidèle à Moscou jusqu’au déclenchement de la guerre. Il a déclaré son indépendance en mai, bien qu’il reste sous le contrôle du gouvernement. Cette église a traditionnellement célébré Noël le 7 janvier.

