ROME (AP) – Les couvre-feux, les quarantaines et même la fermeture des frontières ont compliqué les célébrations de Noël vendredi pour d’innombrables personnes à travers le monde, mais l’ingéniosité, la détermination et l’imagination ont contribué à garder la journée spéciale pour beaucoup.

À Pékin, les églises officielles ont brusquement annulé la messe le jour de Noël dans un geste de dernière minute, après que la capitale chinoise ait été mise en état d’alerte à la suite de la confirmation de deux cas de COVID-19 confirmés la semaine dernière, et deux nouveaux cas asymptomatiques ont été signalés vendredi. L’un des nombreux avis a été affiché à l’église Saint-Joseph de Pékin, qui a été construite à l’origine par des missionnaires jésuites au 17ème siècle.

La fermeture des frontières a empêché des milliers de migrants du Venezuela économiquement dévasté qui vivent en Colombie de rentrer chez eux pour Noël. Le gouvernement colombien a fermé les points de passage dans le but de ralentir la propagation des infections au COVID-19. Ceux qui tentaient de rentrer chez eux pour les vacances cette année ont dû se tourner vers les passeurs.

Yakelin Tamaure, une infirmière qui a quitté le Venezuela il y a deux ans, ne rentrera pas chez elle et dit qu’il n’y aura pas de cadeaux ou de nouveaux vêtements pour ses deux enfants, âgés de 10 et 15 ans. Tamaure dit qu’elle n’a pas été en mesure de trouver du travail comme infirmière parce qu’elle n’a toujours pas de permis de séjour en Colombie. Ses parents sont toujours au Venezuela.

«Ma mère s’est cassé le pied et ne peut pas marcher correctement, donc je m’inquiète pour elle», a déclaré Tamaure. «J’essaie de lui envoyer de l’argent, mais ce n’est pas la même chose que d’être là.»

D’autres ont réussi à franchir les frontières ailleurs pour se retrouver en quarantaine. Pour leur premier Noël depuis leur mariage en mars, Nattasuda Anusonadisai et Patrick Kaplin sont enfermés en quarantaine dans une chambre d’hôtel à Bangkok. Ce n’était pas très amusant mais ils se sont assurés d’avoir un sapin de Noël.

Ils sont rentrés plus tôt ce mois-ci d’un voyage de 4 1/2 mois au Canada et aux États-Unis, effectuant un trajet de 32 heures de Montréal via Doha. Une condition pour entrer en Thaïlande est une quarantaine de 14 jours à l’arrivée. Les citoyens thaïlandais peuvent séjourner gratuitement dans les installations de l’État, mais les étrangers comme Kaplin, du Canada, doivent payer pour séjourner dans un hôtel approuvé, l’option que le couple a choisie pour pouvoir rester ensemble.

« L’hôtel a été surpris que nous ayons commandé un arbre de Noël de taille normale, mais ne nous a pas posé trop de problèmes pour le ramener », a déclaré Anusonadisai. Mais ils n’avaient pas commandé suffisamment d’ornements, ils ont donc mis les objets collectés lors de leurs voyages, comme une plume d’aigle, et, bien sûr, des masques.

«Nous allons continuer cette tradition maintenant, car c’est agréable de voir autant de souvenirs personnels sur l’arbre», a déclaré Kaplan.

Les églises de Corée du Sud ont déclenché des grappes d’infections à coronavirus dans Séoul densément peuplée, ainsi que des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers, des restaurants et des prisons. Les 1 241 nouveaux cas quotidiens signalés vendredi par l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies étaient un record pour le pays.

Song Ju-hyeon, une résidente de Paju, près de Séoul, qui attend un enfant en février, a déclaré que la maison était le seul endroit où elle se sentait en sécurité maintenant.

«De toute façon, ça ne ressemble pas à Noël, il n’y a pas de chants de Noël dans les rues», dit-elle.

C’est Christmask », a déclaré le journal Daily Nation au Kenya, où une deuxième vague de cas s’est atténuée et une brève grève des médecins a pris fin la veille de Noël. Les célébrations ont été étouffées dans le centre commercial de l’Afrique de l’Est, car les veillées d’église du jour au lendemain n’ont pas pu avoir lieu en raison d’un couvre-feu. Moins de personnes seraient également rentrées chez elles pour voir des familles, ce qui pourrait aider à limiter la propagation du virus dans les communautés rurales, qui sont encore moins équipées pour gérer le COVID-19 que les villes.

À Paris, des membres du choeur de la cathédrale Notre-Dame, portant des casques de protection et des combinaisons de protection – non pas contre le COVID-19 mais pour les conditions de construction dans le monument médiéval ravagé par un incendie en 2019 – ont chanté à l’intérieur de l’église pour la première fois depuis l’incendie.

Lors d’un concert spécial de la veille de Noël, accompagné d’un violoncelliste de renom et d’un orgue loué, les chanteurs socialement distants se sont produits sous les vitraux de la cathédrale au milieu de l’église sombre, qui passe d’une opération de nettoyage dangereuse à une reconstruction massive. site. Le public n’était pas autorisé à entrer et ne devrait pas voir l’intérieur de Notre-Dame avant au moins 2024.

À Rome, des mesures de verrouillage partiel empêchaient les fidèles de se rassembler sur la place Saint-Pierre, où, ces dernières années, des dizaines de milliers de personnes recevaient une bénédiction papale et entendaient le message traditionnel du pape le jour de Noël. Mais ils n’auraient pas pu voir le pape François de toute façon cette année. En réponse à une résurgence du virus en Italie, le pontife n’apparaissait pas sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre ce Noël, mais a choisi de prononcer son discours annuel sur les problèmes mondiaux depuis l’intérieur du palais apostolique.

Ailleurs, Noël a été une période difficile. Des milliers de conducteurs étaient bloqués dans leurs camions au port anglais de Douvres, manquant des tests de coronavirus que la France exigeait désormais. Les personnes âgées, quant à elles, ont lutté avec les restrictions de voyage liées au virus qui les empêchaient de rendre visite à leur famille ou à leurs amis pendant les vacances.

«La solitude m’atteint ces jours-ci. Je me sens souvent déprimé », a déclaré Alvaro Puig, un homme de 81 ans en Espagne qui a passé la veille de Noël à dîner seul avec son lapin de compagnie. «Ces vacances, au lieu de me rendre heureuse, me rendent triste. Je les déteste. »

Les correspondants AP ont contribué à ce rapport du monde entier.

