Bethléem se prépare pour un Noël sombre: la plupart des auberges sont fermées, les bergers sont probablement fermés et il y a peu de visiteurs de l’Est ou d’ailleurs.

Il y a à peine 12 mois, la ville palestinienne a célébré ses vacances les plus chargées en 20 ans, au milieu d’un déclin continu de la violence et d’une augmentation correspondante du nombre de pèlerins et de touristes.

Mais les hôtels qui ont ajouté de nouvelles ailes en 2019 ont maintenant fermé en raison de la coronavirus pandémie.

Néanmoins, les dirigeants de la ville disent que le lieu de naissance traditionnel de Jésus continuera avec ses célébrations, conscients que les yeux du monde sont rivés sur lui à cette période de l’année.

«Bethléem va fêter Noël. Et Noël ne sera pas annulé», a déclaré le maire Anton Salman, alors que les travailleurs derrière lui érigeaient un immense arbre de Noël sur Manger Square.

« Ce Noël, il y aura un message de Bethléem d’espoir à tout le monde que le monde se remettra de cette pandémie. »

Le nouveau patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, a tenté de rallier les croyants de Terre Sainte lundi et a déclaré que les préparatifs avaient déjà commencé.

Son confrère franciscain, le Père Francesco Patton, gardien de la Terre Sainte, a lancé samedi les célébrations saisonnières et présidé un service dans une église presque déserte de la Nativité.

« Ce Noël sera moins festif que d’habitude car il y aura des restrictions, je pense comme n’importe quelle autre partie du monde », a déclaré Pizzaballa dans une interview à une agence de presse catholique.

Peut-être que le droit civil nous interdit de célébrer à notre guise; la pandémie imposera des restrictions, mais aucune ne nous empêchera d’exprimer le vrai sens de Noël, qui est de faire l’amour.

CHAMBRE À L’AUBERGE

Rula Maayah, la ministre du Tourisme de l’Autorité palestinienne, a déclaré que cette année avait été particulièrement difficile car elle faisait suite à un tourisme record en 2018 et 2019, qui a ensuite chuté à presque aucun tourisme étranger, et à moins de Palestiniens chrétiens arrivant en tant que pèlerins.

Un troisième facteur, disent les guides touristiques et les propriétaires de boutiques de souvenirs, est que le bilan de la pandémie sur l’économie mondiale a dévasté les ventes sur Internet – qui culminent généralement pendant la période des fêtes.

À midi, à Manger Square, dans ce qui serait normalement une période mouvementée avant Noël, la place était presque vide en novembre, avec seulement quelques personnes se promenant. Boutique après boutique était fermée et les étals du marché ne vendaient que quelques bibelots.

Sur Nativity Street, la boutique de souvenirs de Michael Canawati est un arrêt populaire pour les entraîneurs qui achètent généralement des porte-clés gravés d’images de Jésus ou des crèches finement sculptées en bois d’olivier palestinien.

Mais Canawati n’a pas ouvert son magasin depuis des semaines, a du mal à payer les salaires de ses employés et a été contraint de fermer définitivement son deuxième magasin à Jérusalem.

« Nous sommes dans une impasse. Le magasin est plein de marchandises », a-t-il déclaré à Reuters. « Le monde entier est dans le même problème que nous. Nous avons des promotions (en ligne) pour Noël … et toujours rien », a déclaré Canawati.

Elias al-Arja, président de l’Association des hôtels arabes, a déclaré que la ville et le monde étaient confrontés au même problème.

« Je travaille dans le tourisme depuis 30 ans. Nous avons connu des hauts et des bas à cause du conflit israélo-palestinien, mais jamais rien de tel. »