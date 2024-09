Noël meurt dans le meilleur Terrifier à ce jour

Le Terrifiant Les films sont largement connus comme des exercices de niche dans un type très particulier d’horreur exagérée – les odes du scénariste/réalisateur Damien Leone aux effets gore pratiques et aux scènes de meurtre à vous retourner l’estomac. Terrifiant 2 a percé au box-office à l’automne 2022, l’accent était principalement mis sur les spectateurs qui s’évanouissaient et vomissaient dans les allées, les yeux écarquillés d’incrédulité devant jusqu’où Leone et son méchant, Art the Clown de David Howard Thornton, étaient prêts à pousser l’action.

Mais à mesure que la franchise a mûri, Leone a également mûri en tant que cinéaste. Terrifiant Les suites, tout en ne laissant jamais de côté le sang et les tripes, sont également des exercices d’équilibre entre l’humanité et l’inhumanité de l’Art, mettant en place des personnages pensants, sensibles et attachants comme contrepoids au monstre au cœur de la série. Terrifiant c’était un gorefest frustrant et dénué d’émotion, alors Terrifiant 2 était une épopée surchargée qui penchait un peu aussi s’enfonce profondément dans ses personnages humains, dérivant un peu alors qu’il essaie de trouver le bon équilibre. Avec Terrifiant 3l’équilibre a été trouvé. Ces films ne sont toujours pas pour tout le monde, et Art continue de peindre joyeusement les murs avec des intestins et des membres coupés, mais le dernier film de l’opus slasher de Leone est le meilleur du lot jusqu’à présent, grâce à des performances solides et à des moments vraiment poignants.

Cela fait cinq ans que le massacre qui a fait l’essentiel de la Terrifiant 2et bien que son corps soit introuvable, Art le Clown semble avoir disparu de la surface de la planète. La fille qui l’a tué, Sienna Shaw (Lauren LaVera), entre et sort de centres de traitement tout en luttant contre le syndrome de stress post-traumatique et la culpabilité du survivant, mais elle a finalement trouvé une certaine paix qui lui permet de passer les vacances de Noël chez elle avec sa famille.

Pendant ce temps, une rencontre fortuite a permis à Art de renaître de ses cendres, qui sort d’une sorte d’hibernation et recommence à tuer, se frayant un chemin à travers la ville à la recherche de Sienna et de son jeune frère, Jonathan (Elliott Fullam). En chemin, il retrouve un ancien acolyte, enfile un costume de Père Noël et vise généralement le chaos maximum, tout en préparant le terrain pour une confrontation qui restera dans les annales. C’est vrai, vous tous, Terrifiant 3 est un film d’horreur de Noël, et toutes les lumières et décorations offrent une merveilleuse juxtaposition avec la couleur préférée d’Art : le rouge sang.

Terrifiant les fans, en particulier Terrifiant les fans qui sont restés pendant un tiers (quatre si vous comptez La veille de la Toussaint) sont là pour le gore, et Leone ne déçoit pas. Art a trouvé toutes sortes de nouvelles façons de tuer des gens, des armes improvisées aux nouveaux engins qu’il a conçus lui-même – comme un pistolet à azote liquide qui fonctionne très bien lorsqu’il est associé à un marteau – dans le but d’infliger un maximum de douleur. Mais ce qui fait que le gore se démarque n’est pas seulement son extrême, mais la variété que Leone est capable de fournir à la fois dans la chorégraphie et dans le poids thématique. Chaque meurtre déployé par Art – y compris celui avec des rats qui se brûleront dans vos globes oculaires – semble être quelque chose de nouveau, mais pousse également le personnage d’une manière qui donne l’impression qu’il est réellement croissance avec son goût pour la violence. C’est dire quelque chose pour un clown qui ne parle pas. Art peut bien sûr toujours faire le clown et mettre en scène des tableaux comiques noirs avec ses jouets humains, y compris une rencontre particulièrement embarrassante avec un artiste du Père Noël, mais il peut aussi devenir un instrument sauvage de pure terreur, comme il le fait dans un meurtre particulier à la fin du film. Il est facile de penser à Art comme un dispensateur magique de mauvais coups, mais c’est aussi un monstre qui n’a pas une once de résignation en lui, et lorsqu’il passe à la vitesse supérieure, vous en resterez bouche bée.

Il y a quelque chose d’autre à l’œuvre ici avec Art le Clown, à la fois dans la façon dont le scénario de Leone le dépeint et dans la façon dont Thornton incarne le rôle avec de grands yeux et un sourire rictus. Il y a clairement quelque chose de surnaturel derrière la folie meurtrière d’Art, et bien que Terrifiant 3 s’intéresse à explorer davantage cela, à diversifier son histoire dans des digressions intelligentes qui ne nuisent jamais à l’histoire principale, il s’intéresse également à explorer la façon dont Art fonctionne d’un meurtre à l’autre, d’une arme à l’autre. Il y a un esprit derrière ces meurtres, et Terrifiant 3 est là pour le sonder.

L’un des grands mystères des méchants muets des slashers est ce qu’ils pensent pendant qu’ils vaquent à leurs occupations. Avec Art, il y a moins de mystère parce que nous pouvons voir son visage peint à la graisse. Ce que ces yeux, ce sourire, ces gestes exagérés transmettent, c’est quelqu’un (ou quelque chose) qui est en train de se passer.chose) OMS aime Il est fan, non seulement du genre dans lequel il travaille, mais aussi des médias qu’il utilise, qu’il prenne une tronçonneuse ou un couteau à découper. Il y a de la joie dans ses yeux lorsqu’il joue avec les conventions de son propre genre, du rythme d’un meurtre de slasher aux attentes du public pour un gore exagéré, en assemblant des œuvres d’art macabres comme un Jackson Pollock dérangé – se déplaçant à travers des sentiments purs, jouant du jazz avec des viscères humains. Cela a toujours été un élément de ce personnage, mais Terrifiant 3 élève cela à un autre niveau car l’histoire se penche davantage sur ce qu’est l’art, pourquoi il l’est, et ce que les humains qui l’entourent peuvent faire à ce sujet.

Ce qui nous amène à LaVera, qui s’affirme comme l’une des nouvelles stars les plus brillantes de l’horreur avec sa deuxième apparition dans le rôle de Sienna Shaw. L’arc de son personnage l’a placée en danger très clair d’être simplement une survivante traumatisée, qui ne peut trouver aucune joie dans la vie à cause de ce qui lui est arrivé, ce que beaucoup trop de films d’horreur ont fait à des acteurs talentueux. Avec LaVera, cependant, il y a une chaleur qui ne peut être niée, en particulier lorsqu’elle s’efforce de renouer avec sa jeune cousine Gabbie (Antonella Rose) et de continuer sa vie. Cela ne fonctionne pas nécessairement, car Art n’abandonne pas si facilement, mais LaVera trouve le cœur humain de Sienna dans une nouvelle maison et une nouvelle lutte contre la santé mentale qui la fait trembler, et lorsque l’horreur se déclenche pour son personnage, elle est capable de revenir directement en mode Final Girl. C’est une performance remarquable, et cela rend Terrifiant 3L’acte final de ‘est le plus déchirant de la franchise jusqu’à présent.

Comme ses prédécesseurs, Terrifiant 3 est un gant implacable et joyeux d’effets pratiques et de sang qui vous fera bâillonner sur votre siège, et comme ses prédécesseurs, il devient parfois un peu trop autoréférentiel et indulgent pour son propre bien. En fin de compte, cependant, tout cela est balayé par la portée pure et simple de ce slasher. C’est une histoire ambitieuse (qui met en place encore plus d’aventures pour Art the Clown), un drame de personnages solide et la preuve que Leone est devenu encore meilleur dans l’équilibre entre les besoins de ses personnages et le désir de son public pour l’ultraviolence. C’est le meilleur Terrifiant et pourtant, juste à temps pour rendre votre Noël plus sanglant.

Directeur: Damien Leone

Écrivain: Damien Leone

Avec : Lauren LaVera, Elliott Fullam, David Howard Thornton, Samantha Scaffidi

Date de sortie : 11 octobre 2024