Noel Meade souhaite voir Lone Eagle en action à Ascot | Nouvelles de course

Martyn Meade est prêt à découvrir à quel point Lone Eagle est bon lorsque son étoile stable court dans les King George VI And Queen Elizabeth Stakes à Ascot.

Le poulain de Galileo a raté terriblement le Derby irlandais contre Hurricane Lane, après avoir fait une offre audacieuse sous Frankie Dettori – qui tient à conserver le partenariat.

Samedi, il affrontera un autre vainqueur du Godolphin Derby dans le héros d’Epsom du mois dernier, Adayar, tandis que Love d’Aidan O’Brien semble également un adversaire redoutable.

« J’étais ravi de sa course au Curragh – tout ce qu’il a fait dans la course était juste, à part le résultat je suppose », a déclaré Meade.

« Il s’en est très bien sorti. C’est un cheval qui est très simple et il est juste en train de s’épanouir, je pense.

« Samedi est une grosse tâche, mais je suis convaincu qu’il y produira une très bonne performance. »

Dettori a fait un geste audacieux à trois stades du Curragh, et Meade a pensé au marqueur de stade que ce serait une décision gagnante.

Il a déclaré au podcast Daily de Nick Luck: « La façon dont la course s’est déroulée signifiait que nous étions devant – je pensais que le meneur de rythme nous mènerait plus loin dans la course, mais Frankie n’avait pas le choix de continuer quand il l’a fait.

« À deux stades, je pensais que ce n’était pas idéal pour continuer à ce stade – mais à un stade, j’ai pensé » bon Dieu, il y a une chance que nous gagnions cela « . Je pouvais voir les couleurs bleues s’accélérer, mais je ne l’ai pas fait ne pense pas qu’il allait y arriver.

« Parce que notre cheval n’avait rien à viser lorsque l’autre cheval est arrivé, nous n’avions pas le temps de reprendre de l’élan et de se battre avec l’autre cheval, donc c’était une course magnifiquement chronométrée en ce qui concerne (William) Buick.

« J’aimerais voir ce qui se passerait si nous reprenions la course et à la barre des deux stades si le vainqueur était à la hausse – cela aurait été intéressant, mais bien sûr, nous ne le saurons jamais.

« Frankie était très enthousiasmé par le cheval, bien qu’évidemment contrarié par le résultat. Il a dit qu’il continuait à donner et à donner et qu’il ne pouvait plus en demander. Il a dit qu’il était un plaisir de monter et qu’il était impatient de monter à nouveau sur Samedi.

« Nous ne savons toujours pas à quel point il peut être bon. Peut-être que le Curragh était le summum, peut-être pas – nous le saurons samedi. »

Buick est sur Adayar ce week-end, l’ayant négligé à Epsom au profit de Hurricane Lane – qui a terminé troisième.

« Le King George est toujours une course fascinante – et cette année, elle a attiré tous les meilleurs chevaux de trois ans, chevaux plus âgés et pouliches », a-t-il déclaré.

« Je pense que les trois ans de cette année sont un bon groupe. Vous ne pouvez pas retirer ce qu’Adayar a fait à Epsom – il était un très bon vainqueur du Derby, et avec le recul, cela n’a pas été une surprise complète.

« Bien qu’il n’ait pas gagné ses deux épreuves, il a bien couru dans les deux – et il est élevé pour être très bon.

« Il a ramené Hurricane Lane en troisième position. Hurricane Lane a très bien pris le Derby, et il faut dire qu’il a fait un pas en avant à coup sûr.

« Nous découvrirons à quel point Adayar est bon samedi. Les deux sont séparés pour le moment, mais je soupçonne qu’ils se retrouveront quelque part plus tard.

« Il obtient un poids attractif dans le King George – en tant que vainqueur du Derby, il doit avoir une chance évidente dans la course. »