Le rocker Noel Gallagher pense que le prince Harry est un «putain de bien» et il pense que la famille royale a une «vie de merde».

L’ancien as d’Oasis n’est pas impressionné par les campagnes de réveil lancées par Harry, 36 ans, et sa femme, la duchesse Meghan, depuis qu’ils se sont officiellement retirés de la famille royale et il est choqué que quiconque prenne le couple au sérieux.

Il a dit: «Prince Harry, personne ne le prend sûrement au sérieux? C’est juste un petit enfant fou.

«Je n’aime pas les bienfaisants en général, ils me remontent le moral.»

Noel, 53 ans, a pitié de la reine et de tous les membres de la famille royale car, bien que le public pense que leur vie est pleine d’opulence et de richesse, ils ont en fait un moment de «merde» et sont incapables de faire quelque chose d’amusant.







(Image: Redferns)



Il a déclaré au podcast Matt Morgan: «Ils sont assez fous de la famille royale.

«Quelle terrible vie de merde qu’ils doivent mener, c’est juste du service, quelle charge de branlette.

«Nous grandissons en pensant à quelle vie ils mènent. Vivre à Buckingham Palace avec des putains d’ennuyeux toute la journée, quelle putain de vie de merde. Je ne peux aller nulle part, je ne peux rien faire, je vais au Kenya en vacances.







(Image: Getty Images)







(Image: Getty Images)



Le chanteur de Don’t Look Back In Anger ne craint pas que sa diatribe royale l’exclut de la course pour obtenir un titre de chevalier, car il sait que son style de vie et son comportement passé l’empêchent de devenir un monsieur.

Faisant référence aux plaisanteries de son frère Liam qu’il rêve de devenir chevalier, Noel a déclaré: «Notre enfant est toujours en train de parler de chevalerie, qui a l’impression que je suis chevalier?

«Je peux dire sans hésiter que je dirais non, parce que pour un fait, on ne m’en offrira jamais un. Pas par ma faute, juste en étant moi-même, donc je ne suis pas foutu.







(Image: Getty Images)



Bien qu’il ne soit pas un fan royal, Noel admet qu’il regarde la série Netflix La Couronne avec sa femme Sara MacDonald.

Mais quand il regarde le drame, il pense toujours que sa vie a toujours été meilleure que celle des Windsors, même quand il était sans emploi à Manchester.

Il a déclaré: «J’ai vu la première série, parce que mon pote Matt Smith était dedans,

et puis je n’ai vu aucune des autres séries jusqu’à ce que j’aie vu cette nouvelle avec ma femme, ça a été bien quand même… Je la regardais en me disant: «Ma vie a toujours été meilleure que la leur.»

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033