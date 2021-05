Noel Gallagher dit qu’il mettrait fin à la querelle avec son frère Liam pour 100 millions de livres sterling en espèces, car il nie avoir refusé une réunion de gros sous

NOEL Gallagher dit qu’il mettrait fin à sa querelle de plus d’une décennie avec son frère Liam pour 100 millions de livres sterling.

Quelques semaines à peine après que les frères ont confirmé qu’Oasis publierait un nouveau documentaire sur leurs concerts légendaires de Knebworth d’il y a 25 ans, Noel a révélé ce qu’il faudrait pour que le groupe se réunisse.

Rex

Noel Gallagher dit qu’il retrouverait Oasis pour 100 millions de livres sterling[/caption]

Dans l’émission de Jonathan Ross de ce soir, Noel répond à son frère Liam en disant qu’il a refusé 100 millions de livres sterling pour une tournée de retour.

«Pourquoi dites-vous ‘ce n’est pas nécessairement faux’ – parce que c’est faux», a déclaré Noel.

«Il n’y a pas 100 millions de livres dans l’industrie de la musique entre nous tous… si quelqu’un veut m’offrir 100 millions de livres maintenant, je le dis maintenant, je le ferai.

«Je vais le faire pour 100 millions de livres sterling. Ridicule. Ce qui est drôle, c’est que je pense que Liam y croit vraiment, ce qui est drôle.

Rex

Il estime qu’il ne reste plus beaucoup d’argent dans l’industrie de la musique entre eux[/caption]

Caractéristiques de Rex

Noel (à gauche) et son frère Liam (à droite) se disputent depuis plus d’une décennie[/caption]

Lorsqu’on lui a demandé s’il manquait de se produire sur scène avec Liam, Noel a répondu: «Pas particulièrement non. C’est un groupe différent. C’est une chose différente.

Il ajoute: «Je trouve un peu triste qu’il y ait toute une génération d’enfants, des enfants de la classe ouvrière, qui n’ont rien à acheter et qui projettent tout cela sur quelques gars de 50 ans. Où est la nouvelle oasis? Où est ce?

«Le truc avec les groupes, c’est qu’ils travaillent dur. C’est un travail difficile à faire, ce que nous avons fait est un travail acharné. C’est une greffe. Vous devez le greffer. Il est désormais facile d’acheter un ordinateur portable et de le fabriquer dans votre chambre. »

Interrogé sur le fait que sa mère a déclaré dans un documentaire qu’elle souhaitait que ses fils puissent régler leurs différends, Noel a déclaré: «Nous le faisons tous, mais le fait est que c’est le cas et tout le monde est passé à autre chose.

Rex

Noel est sur le point de sortir un nouvel album des plus grands succès[/caption]

«Et à ce sujet, je parle à ma mère tous les deux jours et elle ne m’en a jamais parlé une seule fois.

Il ajoute: «Tout était enveloppé dans la jeunesse et la camaraderie et tout ça.

«Une fois que cela a disparu, vous ne pouvez pas remettre ce génie dans la bouteille. Ce serait juste pour le showbiz et pour une somme dérisoire de 100 millions de livres… »

Plus tard dans l’émission, il a été suggéré avec effronterie qu’une page GoFundMe pourrait être créée par les fans pour obtenir de l’argent, ce à quoi Noel rit: « Voyons voir. »

Getty – Contributeur

Oasis était l’un des plus grands groupes des années 90[/caption]

Parlant de revenir sur Oasis pour le nouveau documentaire, Noel a déclaré: «C’est en fait assez émouvant de le regarder.

«Ce nombre de personnes, pré-Internet sans téléphone, rien, les fans du moment avec le groupe.

«Je peux voir de quoi il s’agissait maintenant. Vous en êtes si proche [at the time].

« JE [couldn’t] le percevoir comme les autres. Mais hier en l’écoutant – Liam était à son apogée et le groupe l’était. J’étais comme le regarder en pensant que nous étions incroyables, nous l’étions vraiment.

Getty – Contributeur

Les concerts légendaires du groupe à Knebworth seront explorés dans un nouveau documentaire 25 ans plus tard.[/caption]

«C’est quelque chose auquel je ne pense pas au quotidien. Quand je le regardais hier, j’étais comme, c’est vraiment incroyable.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était déjà trompé pour quelqu’un d’autre, Noel a répondu: «Au quotidien – Liam. Sur une base quotidienne. Il ne se passe jamais un jour où quelqu’un ne crie pas: «Vas-y Liam». »

Parlant de l’industrie de la musique, il dit: «Les maisons de disques trottent sur le fait qu’elles recherchent désespérément la« vraie affaire ».

«Si nous devions venir avec notre groupe maintenant, la maison de disques nous séparerait moi et Liam du groupe.

Rex

Noel dit qu’il se trompe tous les jours pour son frère Liam[/caption]

«Ils disaient, » gars chauve, pas besoin de lui, pas besoin des trois autres « et ils le construisaient autour de ça et à cause de la façon dont le commerce de la musique est, vous leur en seriez reconnaissants.

«À nos débuts, les maisons de disques travaillaient pour nous. Maintenant, l’artiste travaille pour la maison de disques.

High Flying Birds de Noel Gallagher sortira le 11 juin un album des plus grands succès, Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)

Parlant du nouveau record, Noel a déclaré: «En lock-out, cherchant des choses à faire. 10 ans que je suis allé en solo.

PA: Association de la presse

Les fans veulent désespérément qu’Oasis se réunisse[/caption]

«J’ai pensé que nous ferions de notre mieux pendant les 10 premières années. Je suis marié depuis 10 ans cette année. 10 ans en solo, c’est une étape importante.

L’album comprendra deux nouvelles chansons, dont le single We On Our Way Now.

Il ajoute à propos des nouveaux morceaux: «J’avais eu des chansons que je n’avais jamais tout à fait finies. Ils sont très bien sortis. Je ne voulais pas le faire si je n’avais pas de nouvelle musique dessus.

Discutant du verrouillage et de l’annulation des concerts, il a déclaré: «Nous avions prévu des festivals pour l’été. [in 2020]. Tout a explosé. J’ai reçu des messages de tout mon équipage – 30 d’entre eux – disant: «Merci, c’est un excellent geste».

«J’ai appelé mon manager, il a dit: » Ce que nous avons fait, c’est que nous les avons tous payés pour les concerts d’été « . Qui est nous? Nous? Nous n’avons payé personne, je les ai payés.

Getty

Mais les frères se disputent depuis des années[/caption]





Il a ri: «Je leur ai juste dit: ‘Je vais récupérer cela petit à petit au cours des 10 prochaines années.’ C’était bien de faire ça pour eux. Vous n’êtes rien sans l’équipage.

En enregistrant un morceau avec Dizzee Rascal en lock-out, Noel a expliqué: «Nous avons fait un morceau, ouais. Je n’ai aucune idée [what happened to it]. Il est entré en contact pendant le verrouillage et a dit: «On fait quelque chose? M’a envoyé un battement et j’ai renvoyé quelque chose… Je lui ai envoyé et il a adoré et je n’ai plus entendu parler de lui depuis… c’était super.

«C’est un super morceau. Je pense que ce sur quoi il rappait était le verrouillage. Ce ne serait donc pas si intéressant maintenant. C’était en plein milieu de la première profonde. Je pense que le moment est peut-être passé maintenant.