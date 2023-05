Noel Gallagher avait l’habitude de laver les voitures des joueurs de Manchester United – et était fou des biscuits Penguin

Noel Gallagher est notoirement un fan de Manchester City, mais, avant de devenir un grand joueur avec Oasis, il avait l’habitude de nettoyer la voiture de l’ancien joueur de Manchester United Brian « choccy » McClair.

L’Écossais a dit QuatreQuatreDeux que Liam et Noel travaillaient pour une entreprise de lavage de voitures lorsqu’ils débutaient en tant que musiciens, ce dernier adorant les biscuits au chocolat Penguin.

« Un garçon appelé Paul Ashby avait une entreprise de lavage de voitures – il avait commencé à laver les voitures à Man City en disant qu’il laverait la voiture du manager pour rien s’il pouvait laver les voitures des joueurs », a expliqué McClair à FFT.

« Il est venu à United et il était effronté : il a juste attendu que Fergie sorte et a ensuite dit la même chose. Fergie a dit oui, et deux de ses aides étaient Liam et Noel.

« Un jour, Noel est venu chez moi avec Paul pour laver ma voiture. Il n’a jamais dit un mot, à part ‘Merci’ après que je lui ai donné du café et des biscuits au chocolat. Paul a dit : ‘Écoute ça.’ Je ne pense pas que c’était une démo. C’était juste une cassette – leurs chansons avant qu’elles ne soient célèbres. J’ai dit: ‘Oui, ce n’est pas un mauvais son des Beatles.' »

Bientôt, McClair a demandé à d’autres personnes de laver sa voiture, Noel choisissant de viser le n ° 1 dans les charts au lieu de nettoyer impeccablement l’extérieur de la voiture d’un footballeur qui jouait pour un club qu’il méprisait.

« Puis ils ont commencé à sortir leurs premiers trucs, et plus besoin de chamois et d’éponges. Je n’ai pas revu Noel depuis. Je suis sûr qu’il le niera probablement, mais c’est un fait : il était assez partisan d’un pingouin. .

» J’ai revu Liam plus tard. Nous étions quelque part et il disait à Nicky Butt : ‘Je suis le plus dur d’Oasis. Tu penses que tu es le plus dur de United ? ‘.

« Il n’y avait pas eu de conversation ou de brouille, et Liam n’était pas ivre. C’était drôle. Il n’y a pas eu de bagarre. Butty a juste dit : ‘Pfft, peu importe…' »