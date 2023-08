Noel Gallagher n’évalue pas les chances d’Arsenal à la gloire de la Premier League et estime que Manchester United est le plus grand rival de Manchester City cette saison.

Arsenal a terminé deuxième dans sa lutte pour le titre de Premier League la saison dernière, chutant lors des derniers matchs alors que City poussait sans relâche.

Alors que Mikel Arteta s’est renforcé avec la signature de Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber, l’ancien membre d’Oasis n’aime pas les Gunners, qu’il considère comme des « embouteilleurs ».

En fait, Gallagher a poursuivi en disant que United devrait profiter d’une meilleure campagne en Premier League et pense qu’il pourrait être le principal rival City pour le titre.

S’adressant à Darren Bent et Andy Goldstein sur talkSPORT Drive, il a déclaré: « Je ne pense pas [Arsenal] ils feront une aussi bonne saison que l’an dernier. C’était une chance sur un million pour eux.

« Je pense que la pression est sur Arsenal, ils doivent gagner. Tout d’abord, ils doivent gagner un trophée.

« Quand ça arrive, ils l’ont mis en bouteille une fois. Ils ont tendance à le faire.

« Même avec Declan Rice. Je ne pense pas que ce soit un joueur qui va transformer leur équipe. Il ne marque pas, n’assiste pas, il n’est pas si rapide. Je ne sais pas vraiment de quoi il s’agit.

« Je dirais que United est un meilleur pari pour arriver deuxième qu’Arsenal, je ne sais pas d’où quelqu’un tire Chelsea, le plaçant parmi les quatre premiers.

« Personne ne sait comment ils vont être. Vous regardez Chelsea et ils pourraient être n’importe quoi, je ne les vois pas se classer parmi les quatre premiers.

« Je pense que ce sera City, probablement United, pour que Liverpool fasse tout ce qu’il doit pour sortir des pièges et gagner 12 matchs de suite et Arsenal en aura trop.

« Ils avaient un travail la saison dernière, gagner la ligue, et ils l’avaient entre les mains. Ils ont été éliminés des coupes tôt.

« Tout ce qu’ils avaient à faire était de gagner quelques matchs à domicile de plus et la pression s’est installée sur eux et c’était la fin. »

Arsenal a dépensé plus que quiconque en Premier League cet été, dépensant plus de 200 millions de livres sterling.

Pourtant, Gallagher ne pense pas qu’ils se soient beaucoup améliorés, distinguant un joueur en particulier et parlant du Community Shield dimanche.

La légende du rock and roll a ajouté: « Kai Havertz, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel genre de joueur il est censé être, de toute façon. Pourquoi Arsenal l’a acheté me dépasse.

« L’équipe est légèrement meilleure, mais prenez dimanche par exemple. Ils avaient tous leurs gros canons à l’exception de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko.

« City n’a jamais sorti la deuxième vitesse et si Kyle Walker n’avait pas été blessé à la tête à la dernière minute, il n’y aurait jamais eu ce temps supplémentaire [for Leandro Trossard to score in].

« City se promenait dans ce match, De Bruyne n’a même pas joué, Haaland était absent après 60 minutes. Je ne vois pas pourquoi quelqu’un vient de faire le plein d’Arsenal. »