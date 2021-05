Noel Gallagher aime Man City, mais la finale de la Ligue des champions ne sera pas amusante

Noel Gallagher, un fan de Manchester City qui a également fait des enregistrements et des tournées, a ri et m’a raconté une histoire sur ses enfants. Sa fille a 21 ans et jusqu’à 16 ans, il a dit qu’elle croyait que tous les fans de Manchester United avaient six orteils. Quand elle lui a dit cela, il a dit qu’il la regardait comme si elle était folle.

« Tu m’as dit ça quand j’étais enfant! » elle a dit.

Il a attendu un moment. Les rock stars ont un bon timing.

«Je suis un si bon parent», dit-il. « Je devrais faire un livre d’auto-assistance. »

Gallagher a grandi dans un appartement du conseil de Manchester et pouvait voir les lumières du vieux stade Maine Road de City depuis la fenêtre de sa chambre d’enfance. Vendant des millions de disques avec Oasis, et maintenant en solo avec son groupe, Noel Gallagher’s High Flying Birds, et un nouvel album, « Back The Way We Came: Vol.1 », qui sortira bientôt, il est devenu l’homme le plus visible Fan de la ville dans le monde. Il sera au stade samedi, au Portugal, pour la finale de la Ligue des champions. J’ai dit que ça avait l’air amusant. Il m’a corrigé.

« Je ne suis pas sûr que ça va être très amusant », dit-il. « Les préparatifs de voyage vont être assez stressants. Et bien sûr, le jeu va être très stressant. Ces choses ne sont pas tellement amusantes. Elles sont amusantes pour les neutres. »

Il rit à nouveau.

« L’un des avantages d’être moi est que je participe gratuitement à des matchs de football », a-t-il déclaré joyeusement. « Le pire, c’est que je suis très reconnaissable en tant que fan de Manchester City. Si nous perdons, je serai maltraité. Les gens me crient dessus dans les rues. »

Pendant des décennies en grandissant, Man City a souffert de la relégation et de la défaite des campagnes tandis que son rival de Crosstown, Man United, est devenu l’équipe de football la plus célèbre et la plus réussie au monde. Un esprit opprimé a lié les supporters de City, qui se sont vantés de prendre des coups plutôt que de les lancer, les liant au courage des racines fanées de la ville d’usine qui définissent toujours Manchester moderne et cool.

Gallagher a grandi pour devenir une rock star et 22 ans après avoir assisté à son premier match à Maine Road, lui et Oasis y ont joué un spectacle à guichets fermés. Ce soir-là, pour le rappel, ils ont joué une reprise de « Cum on Feel the Noize » de Slade, une vieille chanson pleine de nostalgie et d’amplificateurs en écho, qui devait être ce que l’on ressentait sous les lumières que Noel pouvait voir une fois de sa chambre. Ils étaient alors un groupe à la limite, ayant laissé derrière eux la sécurité et les limites de la maison, conquérant le monde.

Gallagher a soutenu Man City toute sa vie, et même si l’équipe est une superpuissance des temps modernes, il panique toujours à propos de chaque match – y compris la finale de la Ligue des champions de samedi. Matt Crockett

Cela met un peu des mots dans sa bouche, mais il semble juste de dire que l’amour de Gallagher pour son club est la façon dont il reste connecté à sa vie avant la célébrité et l’argent. Quand il regarde Man City, il semble qu’il se transforme en un enfant qui aspirait à tant de choses, et non pas l’adulte qui les a toutes. Ses enfants ont tous les avantages du monde et ils ne connaîtront jamais le genre de vie qu’il a connu. Mais même s’ils ne vivent pas et ne meurent pas avec une équipe de football, il a transmis des leçons essentielles, au-delà de la question des six orteils.

«Ils m’entendront crier et crier et ils entreront et diront: ‘Papa, est-ce que nous perdons? Oui, nous sommes en train de perdre … sortez!’ La principale chose qu’ils savent, c’est que nous détestons Man United. Je les déteste. Je déteste tous leurs joueurs et leur manager et leurs terrains. Ils s’habillent comme des f- – des clowns. Ils portent les pires chaussures. Je déteste tout chez eux. «

Gallagher a vu beaucoup de mauvais football, et il a dit que plus la ville était pire, plus les matchs semblaient être encombrés, comme si les fans aimé la douleur. Le dernier titre remporté par The Sky Blues était la saison qui a commencé l’année de la naissance de Gallagher, 1967. Et puis, en 2012, Man City a eu la chance de remporter la Premier League le dernier jour de la saison. Gallagher et son groupe se produisaient au Chili. Ses directeurs de tournée ont ouvert un bar à 7 heures du matin, rien que pour lui et l’équipage.

Ce n’est pas surprenant, vraiment, car son équipage de 17 personnes a beaucoup de fans de football sérieux. Une fois, alors que Liverpool perdait une finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Noel et les High Flying Birds étaient en fait sur scène en Écosse. Il pouvait voir les iPads tout autour des moniteurs et des supports de guitare – son groupe et son équipe regardaient le match pendant qu’ils jouaient – et il a admis qu’il ressentait quelque chose comme de la joie pure à la combinaison de personnes chantant des mots qu’il écrivait et une perte déchirante à Liverpool, qui est son propre type de stupéfiant de Manchester. Le nombre de personnes dans le monde qui ont vécu ce diagramme de Venn en particulier doit être un. C’est du football pour quelqu’un de Manchester, un besoin bien trop sérieux pour une rock star, c’est probablement pourquoi Gallagher fait toujours des blagues quand il parle de Man City. Vous ne plaisantez que beaucoup sur quelque chose de désespérément sérieux.

Donc, dans le bar de Santiago, dit-il, l’ambiance était tendue. Il y avait des fans de beaucoup de clubs dans l’équipe. Si Man City a gagné, ils ont remporté la ligue. S’ils perdaient, United gagnait la ligue. Lorsque Sergio Aguero de City a marqué dans les dernières minutes pour gagner le match et la ligue, Gallagher a déclaré qu’il avait pleuré. Pleurait comme un bébé, était sa description. Le groupe s’est précipité sur le lieu pour le sound check et l’ambassadeur britannique est venu dans les coulisses simplement pour féliciter Gallagher, comme s’il avait gagné le match, ce qu’il avait en quelque sorte.