Noel Gallagher a refusé de participer au match de Poznań à Man City parce qu’il avait la gueule de bois

Le Poznań, également connu sous le nom de Grecque, est une célébration du football européen au cours de laquelle les supporters tournent le dos au terrain, se serrent les bras et sautent de haut en bas. L’un des clubs dont les fans adoptent traditionnellement ce comportement est Manchester City, la superpuissance de la Premier League anglaise adorée par les frères et cofondateurs d’Oasis, Noel et Liam Gallagher. Dans des images largement diffusées de la victoire 4-0 de Man City contre Fulham samedi, Noel peut être vu parmi les supporters en visite au stade Craven Cottage de Fulham, le seul résistant dans une mer de supporters de City enfermés dans le pandémonium de Poznań. L’AthlétismeDaniel Taylor de Daniel Taylor a posté la vidéo dans un tweet qui dit : « Soyons clairs à ce sujet : Noel Gallagher ne fait pas le Poznan… »

Inévitablement, le frère de Noel, Liam, a commenté l’incident via son compte Twitter très actif, le décrivant comme un « mauvais comportement ».

Mauvais comportement –Liam Gallagher (@liamgallagher) 11 mai 2024

Maintenant, en parlant à l’émission de radio britannique parlerSPORT, Noel s’est défendu, expliquant avoir été en proie à une grave gueule de bois pendant le match. « Je dois dire que, pour ma défense, samedi, je ressentais encore les effets d’une soirée plutôt spectaculaire », a déclaré Noel en appelant au spectacle. « Donc, même si j’avais voulu participer à Poznań, je ne pense pas que j’aurais pu le faire. » L’interview s’est poursuivie pendant quelques minutes à partir de là, abordant diverses affaires de Man City, mais l’affaire de Poznań est traitée dès le départ. Écoutez ci-dessous.

La prochaine fois, Noël, faire regarde en arrière… avec joie !