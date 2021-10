Noel Fielding de Bake Off est laissé ébranlé par la mort d’un copain coiffeur de célébrités « aimant s’amuser » alors que GoFundMe lève plus de 85 000 £

NOEL Fielding a le cœur brisé par la mort tragique de son ami Lyndell Mansfield à la suite d’une hémorragie cérébrale.

Le présentateur dévasté de Bake Off s’est rendu sur Instagram aujourd’hui et a rendu hommage à « l’Aussie qui aime s’amuser » qui a parcouru le monde en tant que coiffeur de célébrités.

Emotional Noel, 48 ans, a partagé une galerie de photos et de bons souvenirs de Lyndell, également connu sous le nom de Pinky Lee, et a déclaré : et boire des cocktails avec vous et se maquiller avec vous.

«Traîner avec toi et Thomas a toujours été un moment magique. comme des enfants qui jouent. Votre énergie était imbattable, une force complète de la nature. Je soupçonne que vous n’étiez même pas humain. Peut-être étiez-vous un extraterrestre envoyé ici d’une autre dimension pour nous apprendre à tous comment nous amuser.

«Je parie que vous êtes déjà avec Janis Joplin, Jimi Hendrix et Freddie Mercury en train de vous éclater et de ricaner autour d’une sorte de piste de danse scintillante. Ton esprit va me manquer mais surtout ta gentillesse va me manquer, étrange créature magique et sorcière.

« Je ne t’ai jamais entendu gémir ou dire que tu étais fatigué. Pas une fois. Mon cœur va à tous ceux qui vous ont aimé. C’est la plupart de Londres et votre famille et vos amis proches.

Le papa de deux enfants a poursuivi: « Mais surtout, mon cœur va à Thomas ton véritable amour. Meilleurs amis inséparables et âmes sœurs absolues.

«Vous nous avez tous laissés sous le choc, Pinky Lee repose en paix et je vous verrai dans la prochaine vie. Mettez-moi sur la liste des invités. xxx ps tes coupes de cheveux n’étaient pas mal non plus x x. »

Une page GoFundMe a été créée pour aider la famille de Lyndell à voyager d’Australie au Royaume-Uni pour être à ses côtés après son admission à l’hôpital la semaine dernière.

Son amie Donna a partagé: « Bonjour, je m’appelle Donna et je suis l’une des nombreuses à avoir été dévastée par la nouvelle que notre amie la plus dynamique Lyndell Mansfield est actuellement sous assistance respiratoire dans un hôpital de Londres après avoir subi une hémorragie cérébrale puis trois arrêts cardiaques pendant la prise en charge.





« Lyndell est une Australienne qui aime s’amuser et qui aime voyager et se fait toujours des amis partout où elle va. Sa carrière de coiffeuse l’a emmenée en tournée à travers le monde pour mettre ses compétences de haut niveau au service de nombreux mannequins, musiciens et acteurs de haut niveau.

«Nous essayons de collecter des fonds pour transporter la famille de Lyndell d’Australie à Londres pour être avec elle en cette période cruciale.

« La maman et le papa de Lyndell, Vivienne et Barry et tous ses amis seraient sincèrement reconnaissants de tout soutien pour aider à rendre ce voyage possible, nous savons tous à quel point elle aime sa maman et son papa.

« Peu importe l’importance ou la taille du don, chaque centime compte.

« Avec une grande appréciation, merci. Donna «

Lyndell laisse dans le deuil son partenaire Tom, ses parents, Vivian et Barry et ses « nombreux amis du monde entier ».

Dons au salon de coiffure GoFundMe La page a dépassé 85 000 £ aujourd’hui et Donna a déclaré que les bénéfices seraient utilisés pour organiser des vols et des transports, des funérailles pour célébrer la vie de Lyndell et permettre à sa famille de la ramener chez elle en Australie.





