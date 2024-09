Noel et Liam Gallagher tentent d’attirer le fils de la légende des Beatles pour rejoindre la réunion d’Oasis alors que le reste de la composition est confirmé

L’ancien bassiste d’Oasis, Andy Bell, est de retour pour la réunion du groupe, comme le révèle The Sun.

Il rejoindra les guitaristes Paul « Bonehead » Arthurs et Gem Archer aux côtés de Noel et Liam Gallagher lorsque les concerts de retour débuteront en juillet prochain.

5 L’ancien bassiste d’Oasis Andy Bell, en haut à gauche, et le guitariste Gem Archer, en haut à droite, seront de retour pour la réunion du groupe Crédits : PA : Press Association

5 Noel et Liam reconstruisent petit à petit Oasis Crédit : EPA

Des initiés proches du groupe ont déclaré que les trois musiciens avaient été confirmés pour la tournée de 19 dates, alors qu’ils souhaitaient également que le fils de Ringo Starr, Zak Starkey, revienne à la batterie.

Une source a déclaré : « Noel et Liam remettent petit à petit Oasis sur pied et ils espèrent avoir Zak à bord pour la batterie. Andy a confirmé qu’il était désormais libre pour la tournée, Bonehead et Gem étant également sous contrat. »

« Alan White, qui était le batteur d’Oasis jusqu’en 2004, ne revient pas. Zak était probablement le meilleur batteur live qu’Oasis ait jamais eu et le fait de le retrouver à bord serait incroyable. »

Oasis a connu plusieurs changements de composition au fil des années. Bonehead était l’un des membres fondateurs mais a quitté le groupe en 1999 aux côtés du bassiste Paul McGuigan, pour être remplacé par Gem et Andy.

Le batteur original Tony McCarroll est parti en 1995, et Alan White a pris la relève jusqu’en 2004. Zak a ensuite rejoint le groupe cinq ans plus tard et a joué jusqu’en 2008, date à laquelle Chris Sharrock a pris les commandes avant que le groupe ne se sépare en 2009.

La semaine dernière, The Sun a révélé qu’Oasis avait ajouté deux dates supplémentaires au stade de Wembley, suite à une réaction négative concernant la politique de vente de billets.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a lancé une enquête sur la politique de tarification dynamique du vendeur Ticketmaster.

De nombreux fans étaient en colère de voir les prix grimper en flèche alors qu’ils attendaient dans la file d’attente.

Hier, ceux qui n’ont pas réussi à obtenir des billets lors de la première vente ont été informés s’ils étaient ou non éligibles pour participer au tirage au sort pour les deux dates supplémentaires à Wembley les 27 et 28 septembre.

Nouveau coup dur pour les fans d’Oasis : le groupe « furieux » révèle que les billets de revente sur les principaux sites seront « ANNULÉS » avant les concerts

Un communiqué indique : « Une fois inscrit avec succès, vous serez inscrit au tirage au sort pour un code d’accès aux dernières dates de Wembley en vente.

« En raison de la demande pour les spectacles et pour éviter les longues files d’attente de la semaine dernière, les codes seront strictement limités.

« La participation au scrutin ne garantit pas que vous recevrez un code. »

Ils ont ajouté : « Si vous ne recevez pas d’e-mail, vous ne serez malheureusement pas éligible au scrutin. »

5 Liam et Noel souhaitent également que le fils de Ringo Starr, Zak Starkey, revienne à la batterie Crédit : AFP

5 Paul « Bonehead » Arthurs, photographié en bas à gauche, devrait revenir pour la réunion, mais le bassiste Paul « Guigsy » McGuigan, photographié à droite, ne le sera pas. Crédit : Alamy

5 Le batteur original Tony McCarroll, photographié à droite, à gauche en 1995 et ne reviendra pas pour la tournée de retrouvailles Crédits : Pacific Coast News

Des proches du groupe ont déclaré au Sun que Noel, 57 ans, et Liam, 51 ans, avaient acheté des billets supplémentaires pour leurs fans car ils étaient submergés par l’énorme réponse à leur réunion.

Une source a ajouté : « Si Noel et Liam peuvent ajouter plus de spectacles à leur série au Royaume-Uni, ils le feront.

« C’est une tâche logistique énorme et leurs équipes travaillent dur pour voir si elles peuvent y parvenir. »

Les frères devraient également annoncer des dates aux États-Unis dans les semaines à venir. La tournée britannique débutera à Cardiff le 4 juillet, suivie de concerts à Manchester, Londres, Edimbourg et Dublin.