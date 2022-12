Noël est un dimanche. L’église est-elle annulée ?

Noël est considéré par la plupart des chrétiens comme la deuxième fête religieuse la plus importante de l’année, derrière Pâques. Mais la plupart des protestants n’assistent pas aux services religieux le jour de Noël lorsqu’il tombe un jour de semaine. Si tout le monde, des bancs à la chaire, préfère rester à la maison, que peut faire une maison de culte pratique ? Cette année, certaines églises protestantes décident de sauter complètement les offices du dimanche.

Il y a six ans, la dernière fois que Noël est tombé un dimanche, pratiquement personne ne s’est présenté pour les services à StoneBridge, a déclaré M. Chitwood.

“Le matin de Noël et le dimanche matin sont en quelque sorte en tension l’un avec l’autre”, a déclaré Timothy Beal, professeur d’études religieuses à la Case Western Reserve University. “La plupart des gens qui vont à l’église considèrent le matin de Noël non pas comme un moment religieux mais comme un moment familial : des bas et des brunchs et rester en pyjama jusqu’à midi ou plus tard.”

L’épouse de M. Beal est un pasteur presbytérien, et leurs plans habituels pour le jour de Noël incluent des films à succès et de la nourriture chinoise. Cette année, la journée commencera à l’église, pour un service plus détendu que d’habitude qui se réunira dans une salle plus petite.