(Opinion Bloomberg) – Les choses ne pourraient pas être moins festives en Grande-Bretagne en ce moment. Il y a une nouvelle mutation virale – apparemment locale -, une augmentation du nombre de cas de Covid, l’annulation des rassemblements de Noël et des pourparlers sur le Brexit bloqués. Aujourd’hui, l’Europe a mis le Royaume-Uni dans l’isolement, fermant les frontières en raison des inquiétudes concernant la nouvelle souche Covid.

Ce ne sont pas seulement les voyageurs de Noël qui sont confrontés à des perturbations. Quelque 10 000 gros camions par jour font le trajet entre Calais et Douvres, le plus grand port du Royaume-Uni pour les ferries roll-on, roll-off. Ce dernier représente 17% du commerce de marchandises britannique; 119 milliards de livres (158 milliards de dollars) de marchandises ont transité par le port en 2015. Il y a un risque que les autoroutes menant à Douvres deviennent des parkings si la frontière reste fermée.

La France dit qu’elle va essayer de mettre en place des mesures pour relancer le fret, étant donné que les virus ne sont généralement pas transmis par camion. Mais la perturbation donne un avant-goût de ce qui attend si la Grande-Bretagne quitte l’Union européenne sans accord commercial le 31 décembre.

Pour de nombreux Brexiters, c’est une fonctionnalité, pas un bug. «Ce virus mutant est arrivé à un moment qui nous permet en quelque sorte de cacher notre manque de préparation et de partir sans accord», a déclaré Ben Habib, un ancien membre du Brexit Party au Parlement européen, à Talk Radio. De tels points de vue sont partagés par certains au sein du parti conservateur au pouvoir, ce qui rend plus difficile pour Johnson de trouver un compromis sur un accord commercial.

La situation aux frontières de la Grande-Bretagne est clairement grave, mais blessera-t-elle mortellement Johnson? Tout dépend du nombre de Britanniques enclins à blâmer le virus pour le chaos – en particulier si les négociations commerciales UE-Royaume-Uni échouent – et du nombre de personnes qui pointeront du doigt leur Premier ministre.

Bien que Johnson n’ait pas causé le virus, il semble incapable de projeter le sentiment d’être en contrôle de la réponse. Il n’est jamais clair si les scientifiques, les sondeurs ou ses propres députés d’arrière-ban tapageurs orientent la politique.

Le plan, annoncé en novembre, pour permettre à jusqu’à trois ménages de se mélanger à Noël a toujours été imprudent. Le nombre de cas ne diminuait pas aussi rapidement que le gouvernement l’espérait dans certaines régions du pays, et les témoignages de la fête de Thanksgiving du Canada et des États-Unis suggéraient qu’une gratuité serait désastreuse.

L’histoire continue

Johnson aurait pu dire au public qu’il ferait une meilleure évaluation plus près des vacances. Mais alors que les preuves montaient que le virus était de nouveau incontrôlable dans certains endroits et que l’Angleterre ne pouvait pas se permettre de se détendre à Noël, il a d’abord doublé. Un certain nombre de ses députés se sont opposés aux restrictions de verrouillage. Certains ont suggéré que sa position de chef du parti serait remise en question s’il annulait Noël. Johnson a tenu compte de cet avertissement. Au Parlement la semaine dernière, il a déclaré qu’il serait «inhumain» de changer ses plans. «Passez un joyeux petit Noël», a-t-il plaisanté (tout en mettant l’accent sur peu).

Samedi, il avait effectué un autre demi-tour spectaculaire. Londres et des pans du pays ont maintenant été placés dans un nouveau «niveau 4» de restrictions: les magasins, restaurants, pubs, gymnases et centres de loisirs sont fermés. Les ménages de niveau 4 ne peuvent pas du tout se mélanger pendant les vacances. Cela a provoqué une ruée vers le week-end alors que les gens se dirigeaient vers les autoroutes et les gares pour rejoindre leur famille avant la date limite.

La main du Premier ministre a été forcée par des informations sur une nouvelle forme virulente de Covid, mais les données pointent dans cette direction depuis des semaines maintenant, et le message quelque peu paniqué de son gouvernement sur la nouvelle «mutation» ce week-end n’a guère calmé le public ou d’autres nations . Un pays de l’UE après l’autre a fermé ses frontières aux voyageurs britanniques.

Alors que les virus à ARN tels que le SARS-CoV-2 devraient muter (et de nombreuses mutations de ce coronavirus ont déjà été enregistrées), cette variante doit être prise au sérieux. En reliant les données génétiques aux données épidémiologiques, les scientifiques ont pu établir une corrélation entre la nouvelle variante et le nombre croissant de cas dans certaines parties du pays.

Le gouvernement dit qu’il peut être jusqu’à 70% plus transmissible que la souche existante. Les épidémiologistes estiment que la nouvelle variante augmente le nombre R – qui mesure la transmissibilité – de 0,4. Cela rend probable que les verrouillages actuels dureront des mois, comme l’a reconnu dimanche le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, en attendant que les vaccins entrent en vigueur.

La plupart des épidémiologistes s’attendent à ce que le vaccin fonctionne toujours sur la nouvelle souche. Mais il reste encore du travail à faire pour comprendre comment les anticorps sont modifiés. Tout gouvernement responsable, présenté avec les mêmes données, renforcerait les restrictions.

La décision finale de Johnson d’annuler Noël était sans aucun doute juste. Mais sa tendance à faire des promesses excessives et sa propension à férocement adopter des approches alternatives juste avant de les adopter, érode la confiance. Ses collègues du cabinet n’aident pas.

Dans ce vide de foi, les théories du complot et les agendas populistes fleurissent. Certains disent que le gouvernement a excité la mutation pour excuser son erreur de politique de Noël ou que l’UE punit la Grande-Bretagne avec des fermetures de frontières en raison de négociations acrimonieuses sur le Brexit.

Les choses pourraient paraître différentes d’ici la mi-2021. Un programme de vaccination réussi, de nouvelles extensions des subventions du gouvernement britannique, de meilleures conditions météorologiques et un accord commercial sur le Brexit permettraient à Johnson de se recentrer sur son programme de «rééquilibrage» pour améliorer le sort des communautés ouvrières. Cela rétablirait l’optimisme et commencerait à relancer une économie qui a subi la pire récession en Europe. Même ainsi, le style de prise de décision de Johnson a causé des dommages durables à son leadership. Ce sera plus difficile à réparer.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Therese Raphael est chroniqueuse pour Bloomberg Opinion. Elle était rédactrice en chef de la page éditoriale du Wall Street Journal Europe.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP