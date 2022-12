Noël en Ukraine : lumières scintillantes, arbres patriotiques et espoir de paix

KYIV, Ukraine – Des centaines de missiles et de drones visant l’infrastructure énergétique de l’Ukraine ont laissé des millions de personnes sans électricité – et des dizaines de villes sans lumières de Noël.

Ce n’est pas un hasard si la vague d’attaques est survenue avant les vacances et pendant la période la plus sombre et la plus froide de l’année, a déclaré Denys Shmyhal, Premier ministre ukrainien.

“Il est important pour les Russes”, a-t-il dit, “que Noël et le Nouvel An passent dans l’obscurité en Ukraine”.

Dans cet esprit, certaines villes ukrainiennes ont décidé d’être inventives avec leurs décorations de Noël – trouvant des moyens de regagner la saison sans gaspiller d’électricité précieuse ni décevoir les enfants alors que les lumières de Noël clignotent pendant les attentats.