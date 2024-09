Noël en septembre ? Amazon vient de lancer une énorme promotion – achetez des cadeaux à partir de 25 $

Des soldes pour les fêtes de fin d’année en septembre ? Alors que la plupart des détaillants se préparent pour l’automne et Halloween, Amazon vient de lancer des soldes sur les idées de cadeaux de Noël les plus vendues. Le détaillant vous permet de prendre une longueur d’avance sur vos achats de Noël avec des prix record sur les gadgets technologiques, les articles pour la maison et les appareils électroménagers, à partir de 24,99 $.

• Découvrez l’intégralité des soldes de fin d’année sur Amazon

J’ai parcouru les soldes de fin d’année d’Amazon et sélectionné les 15 meilleures offres ci-dessous. J’ai sélectionné les articles en fonction de la valeur et du prix des produits les mieux notés de marques comme Apple, Bissell, Samsung et la gamme d’appareils domestiques intelligents d’Amazon. Parmi les offres les plus remarquables, citons les appareils les plus vendus de JBL Casque sans fil Tune 510BT en promotion à 29,95 $d’Amazon Tablette Fire HD 8 en promotion à 59,99 $et la note cinq étoiles Four à friteuse à air Cosori en vente à 89,99 $.

Découvrez ci-dessous d’autres meilleures offres d’Amazon, y compris des offres impressionnantes généralement réservées à la prochaine vente Prime Day d’octobre du détaillant ou à l’événement des offres Black Friday de novembre.

Soldes de fin d’année sur Amazon : les 15 meilleures offres du jour

Vous pouvez acheter davantage des meilleurs produits d’aujourd’hui Offres TV et en savoir plus sur un Adhésion Amazon Prime.