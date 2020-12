Katie Price fait face à une attente anxieuse pour découvrir si elle peut avoir son Noël de rêve à la maison avec ses enfants.

L’ancienne mannequin retourne au Royaume-Uni aujourd’hui après être retournée en Turquie pour un traitement dentaire d’urgence lorsque deux de ses fausses dents sont tombées.

Katie paiera pour un test Covid privé dès qu’elle atterrira et aura tout traversé pour de bonnes nouvelles après avoir convenu avec ses ex qu’elle aura toute sa couvée à la maison avec elle cette année.

Mais si elle est testée positive, Katie – qui n’a montré aucun symptôme de coronavirus pendant le voyage – sera obligée de passer un Noël tranquille avec son petit ami Carl Woods, qui s’est envolé avec elle.

La Turquie ne figure pas sur la liste des couloirs de voyage de l'Angleterre, elle doit donc s'isoler chez elle pendant 14 jours – mais ne pourra avoir ses enfants avec elle que si les résultats sont négatifs.







(Image: katieprice / Instagram)



La folle de 42 ans planifie le Noël parfait avec sa famille.

La maman de cinq enfants a des enfants Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans – qu’elle partage avec Peter Andre – et Jett, sept ans, et Bunny, six ans, et est ravie de passer la journée avec eux.

Son accord de garde habituel avec Pete est d’avoir leurs deux Noëls alternatifs avec chacun de leurs parents – et dans le passé, Katie a fustigé son premier ex-mari pour s’être tenu aux arrangements.

Mais avec Harvey, son fils de 18 ans dans la catégorie à haut risque en raison de ses nombreux maux, elle prend soin de ne pas mettre sa santé en danger en prenant un prélèvement de nez et de gorge.







(Image: katieprice / Instagram)









L’adolescent a le syndrome de Prader-Willi, une thyroïde et un diabète sous-actifs et a passé dix jours en soins intensifs en juillet.

Katie a été dévastée lorsque son aînée a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir souffert de problèmes respiratoires et sa température a atteint 42 ° C.

Elle passera donc le test – même si cela signifie que de mauvaises nouvelles anéantiraient leurs projets de Noël.







(Image: katieprice / Instagram)



Le représentant de la star a confirmé à The Mirror: « Katie plus que quiconque connaît l’importance de rester en sécurité, en particulier à Noël et va passer un test pour s’assurer que la famille peut tout passer ensemble. »

Katie et Carl ont tous deux reçu des placages assortis lors de leur voyage en Turquie pendant l’été, mais elle n’avait pas d’autre choix que de revenir pour résoudre le problème la semaine dernière.

Une source a déclaré au Sun Online: « Katie ne peut plus le quitter, alors elle est partie avec Carl pour faire trier ses dents.

«Elle est retournée au même endroit où elle les avait installés plus tôt cette année.

« Cela signifie qu’elle devra s’isoler pendant deux semaines à Noël, mais elle n’est pas dérangée car elle a hâte de passer des vacances agréables à la maison. »